Vigilar y proteger, es nuestro deber: Rafael Salazar B.

MEXICALI, Baja California.- Con buen ánimo y la frente en alto, Rafael Salazar Barraza, de 57 años de edad, comentó en el Día Internacional del Policía que su profesión ha sido demandante, pero llena de satisfacciones.

Mientras sonreía, dijo que le darían una mención por sus años de servicio, que todo comenzó el 18 de mayo de 1989 cuando decidió unirse a la fuerza policiaca, pues siempre quiso proteger al débil.

“Yo notaba que había muchas adicciones, muchos problemas y lo que hice fue meterme a ser policía para defender y proteger al débil, pues nunca me gustaron las injusticias. “Así que decidí meterme a la Academia de Policías, duré 3 meses y luego pues a empezar a estar en las calles, siempre vigilando y protegiendo, pues ese es nuestro deber”.

SITUACIONES DE RIESGO

El oficial Rafael expresó que en esos recorridos de vigilancia durante más de tres décadas, ha experimentado diversas situaciones de riesgo que por poco le arrebatan la vida. Recordó cuando tuvo un enfrentamiento con narcotraficantes donde por dos días hubo disparos, lugar donde fue recogido por la ambulancia.

“Ese día mis compañeros y yo nos enfrentamos con narcos de Estados Unidos, recuerdo que hasta salí en (el programa) Primer Impacto porque vino por mi la ambulancia, fueron dos días difíciles. “Yo en ese entonces tenía 25 años de edad, así que ya tenía unos 7 u 8 años siendo policía y pues la verdad uno no sabe cuándo va a vivir una experiencia así”, comentó.

SATISFACCIONES

Salazar Barraza expuso que no todos son momentos de conflicto, pues ser policía también tiene sus satisfacciones por cumplir con su trabajo.

Mencionó que ha sido gratificado con reconocimientos, como aquel cuando salvó con sus compañeros a una familia de un incendio en la colonia de Lomas Altas.

“Recuerdo que eso fue a las tres de la mañana, tumbamos las puertas y salvamos a la mamá y a sus hijos pues estaban dormidos, así que fue todo un reto. “Además de poder tener la satisfacción de la ciudadanía la cual en mi caso me ha agradecido ayudarla, como cuando estuve en el momento justo antes de que una persona intentara suicidarse”, expresó.

FAMILIA Y ORGULLO

El oficial quien dijo que en 3 años más se piensa jubilar, comentó que respecto a la vida familiar ha tenido que perderse de eventos especiales pues su trabajo lo necesita y su familia lo ha apoyado y comprendido.

“Me he perdido de fiestas, navidades, años nuevos porque ser policía es un trabajo que demanda, ellos lo han entendido con el tiempo y se los tengo que agradecer mucho, pues siempre me han apoyado todo este tiempo”.

“Pues mi vida ha sido orientar al ciudadano, no hacer cosas indebidas y trabajar bien, pues ser policía es algo que me llena de orgullo y me ha dejado satisfecho”, indicó.