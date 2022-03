Victoria para el Cóndor

MEXICALI, Baja California. Con cuatro anotaciones de Edgar Campos, el Cóndor goleó 6-2 a la escuadra Gómez Farías, duelo correspondiente a la Jornada 14 de la Liga Urbana de Primera Fuerza.

El campo Necaxa fue testigo de cómo Campos abrió el marcador en un contragolpe letal a favor del Cóndor para rematar de primera intención y poner el 1-0 al minuto 13, pero la reacción del rival llegó al 41`con un golazo de Iván Zamorano quien empató el partido con un golazo de tiro libre.

Pero antes de irnos al descanso, Campos volvió aparecer con un gran remate cruzado dentro del área para poner el 2-1 al 46`. En el segundo tiempo, Edgar apareció para realizar su hacktrick empujando el balón con el arco solo y poner el juego 3-1 al 65`.

Minutos más tarde, Campos completó su póker al rematar con la izquierda enfrente del arco y poner el juego 4-1 al 68`, luego Pablo Valdez cerró muy bien la pinza en el segundo poste para aumentar la diferencia 5-1 al 72`.

Ya en los minutos finales del partido, Juan Acosta aprovechó en un contragolpe para poner el partido 6-1 al 79`y finalmente Francisco Ventura puso cifras definitivas al rematar dentro del área y poner el partido 6-2 al 84`.

PARTIDOS PARA HOY:

Bachilleres Baja vs Esperanza Agrícola 10:00AM

Santa Isabel vs Gómez Farías 11:00AM

División del Norte vs Santa Rosa 12:00PM