Veterinario; Profesión de vocación y amor a los animales

Es una profesión de vocación y amor por los animales. Ser médico veterinario zootecnista es una de las carreras más nobles y retadoras en una comunidad como Mexicali, donde no se tiene la cultura de llevar a las mascotas, miembros de la familia, a su médico especialista... el veterinario.

Ariana Elizabeth Montoya Porras, es veterinaria de vocación, desde muy pequeña la cercanía con sus mascotas le fueron formando ese interés en lo profesional.

“El simple hecho de curarlos como tal a los perritos, hacer un poquito más grande y consciente a la gente de lo que es la cultura del respeto a los animales y es lo que intentamos hacer aquí en la clínica”, expresó la veterinaria.

Todos aquellos que tienen mascotas como perros y gatos en casa tienen que entender que estos seres vivos son parte de la familia y como tal deben de ser tratados y se tiene que generar ese compromiso desde el núcleo familiar, pues las mascotas son totalmente dependientes de los dueños.

“En cuanto llega el paciente lo pasamos a consultorio, hacemos un examen físico general y ya lo que necesite desde los dientes hasta la colita vemos todo y damos los cuidados y consejos que se tengan que hacer” mencionó la Dra. Montoya.

Los expertos aconsejan que por lo menos una vez al año se lleven a las mascotas con el veterinario, sin embargo, en la actualidad hay una serie de servicios que se ofrecen para estos miembros de la familia. Tal es el caso de las estéticas para mascotas, donde lo ideal es que cada mes tengan su cita parar poder tener en buen estado higiénico a sus mascotas.

COMO DETECTAR ENFERMEDADES

Parar el médico veterinario Bryan Alejandro López Díaz, es importante observar ojos brillosos que no se vean secos, que no haya algún tipo de secreción o lagañas nariz húmeda, una dentadura sin sarro, que no tenga perdida de alguna pieza dental, que no se vean inflamadas sus encías, el estado de ánimo de nuestro perro o gato, si notamos algún cambio de comportamiento eso pueden ser pequeñas alerta indicó el médico.

Observar las heces de los perros y de los gatos en su arenero, ver la posición en que lo hacen, detectar si hay dolor, dolor al acariciarlos, la manera en cómo caminan todo esto pueden ser indicadores para llevar de manera inmediata a nuestra mascota con el veterinario.

¿QUE SERVICIOS HAY EN LA VETERINARIA?

Vetfriendly, clínica veterinaria que nos abrió las puertas para entender el mundo del cuidado de las mascotas tiene dentro de sus catálogos de servicios: imagenología, fisioterapia para mascotas con problemas ortopédicos, incluso dermatológicos, exámenes oftalmológicos, esterilización, castración, tomas de muestra sanguínea o cultivo de hongos, bacterianas, todo para un manejo integral del paciente.

RECOMENDACIONES

Alimentar bien a las mascotas, acariciarlas para detectar anomalías, tratar de otorgar una buena calidad de vida, estar al pendiente para ver si necesitan algún tratamiento, sobre todos no dejarlos en el vehículo en esta temporada de calor y obviamente una cita programada con el veterinario son algunas de las recomendaciones que estos profesionales de la salud en las mascotas, nos comparten para estos integrantes de la familia que tanto cariño nos dan.