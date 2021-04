Ventaja de Marina es contundente al inicio de la campaña: Morena

Con una ventaja contundente, superior a los 30 puntos, arrancará la campaña a la gubernatura este domingo Marina del Pilar Avila Olmeda, aseguró el senador Ricardo Velázquez Meza.



El también delegado del CEN de Morena, dio a conocer que de acuerdo a la última encuesta realizada por la empresa Explora, Marina va adelante por más de 30 puntos sobre Lupita Jones, y 34 puntos encima de Jorge Hank Rhon.



Sostuvo que los últimos estudios de medición cooinciden y confirman una diferencia clara a favor de la joven morenista, además que generan confianza en que la Cuarta Transformación se consolidará en Baja California, por la buena opinión de los ciudadanos.

De acuerdo al ejercicio realizado por la casa encuestadora Explora, Marina del Pilar iniciará la campaña electoral con 47.6 por ciento de las preferencias electorales, mientras que Guadalupe Jones, candidata del PRIAN, se encuentra en el segundo sitio con apenas 17.3 puntos, y el candidato del PES Jorge Hank registró sólo 13.7 por ciento.La reconocida agencia de investigación de mercados Explora, nominada y galardonada por los prestigiados premios Reed, por sus resultados y aplicaciones ha resultado con el mayor margen de confiabilidad en sus estudios de medición en las últimas elecciones en Baja California. Entrevistó a mil 605 bajacalifornianos cara a cara en sus domicilios, teniendo un 95% de nivel de confianza un margen de error máximo del 2.4% en su último estudio.“La encuesta de Explora arroja un panorama contundente de que el escenario político está muy bien definido, estamos a punto de llegar al 50 por ciento de las preferencias electorales con apenas un 8.2 por ciento de indecisos”, detalló el Delegado del CEN.

Velázquez Meza señaló que la ventaja conseguida por Marina del Pilar se desprende del buen desempeño que ha tenido a lo largo de su carrera y que siempre ha estado apegada a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que son la base de la Cuarta Transformación.El senador afirmó que existe un gran ánimo en que las preferencias demostradas en las distintas encuestas sea refrendada en las próximas semanas.