Desconocen aun destino para cerveza

La venta de la cerveza decomisada por las autoridades municipales aún no es una decisión tomada, aseguró la alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Por medio de una transmisión en vivo, la alcaldesa señaló que la propuesta tiene la intención de dar un “fin noble” a las bebidas decomisadas por la Dirección de Alcoholes, siendo una de las opciones el recurso para financiar el Santuario de Animales en Mexicali.

Sin embargo, esta propuesta aún debe discutirse con el pleno del Cabildo Municipal antes de que se defina cuál será el destino de la cerveza decomisada, que por disposición de ley debería ser destruida.

“No es una decisión que ya este tomada, es una propuesta que está apegada al Plan Municipal de Desarrollo” afirmó.

De acuerdo a la presidenta municipal, la creación del Santuario para Animales es importante para Mexicali por la problemática que vive el municipio en cuanto a animales en situación de calle, además de la fuerte presencia de la enfermedad rickettsiosis.

Asimismo, afirmó que el proyecto del santuario animal se encuentra ya contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo, pero explicó que este no es el único fin que se le puede dar a la cerveza decomisada.

Por otra parte, defendió que la administración municipal ha entregado en múltiples ocasiones apoyos e insumos para el sector salud, así como despensas y apoyos económicos a los afectados por el Covid-19, y que estos no se detendrán independientemente de lo que se defina sobre las bebidas alcohólicas.

“En estos momentos no estamos para estar revisando competencias y facultades, sino para apoyarnos todos” comentó la alcaldesa en el video.

Decomisos de cerveza del municipio son ilegales: Rosales

Por su parte el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Rosales, señaló que aún no existe un diálogo entre la presidenta municipal y los regidores, al menos los de oposición, sobre la propuesta de venta de cerveza.

Sobre los retenes que se encuentran en la entrada de la Garita Internacional, el regidor afirmó que es una situación contraria a la ley aduanera y al debido proceso, y que no es parte de las funciones de la administración municipal ni del cuerpo de policía.

“No tiene una herramienta jurídica a su alcance, ella como presidenta, y mucho menos se le ha presentado al Cabildo que pueda permitir lo que ella dice, que va a ser vender la cerveza” afirmó “de entrada te puedo decir que el procedimiento de decomiso o aseguramiento es totalmente ilegal”

Rosales resaltó que el aseguramiento de las cervezas a quienes entran a Mexicali desde los Estados Unidos implica un procedimiento legal, que debe concluir en una resolución que adjudique al Ayuntamiento el bien para poder llevar a cabo su venta.

Sin embargo, enfatizó que este proceso no se ha llevado a cabo, por lo que la cerveza no pertenece al municipio de Mexicali y, por tanto, la autoridad no puede venderla.

“La alcaldesa tiene un serio problema de haber trastocado el orden legal que rige en Baja California y en reglas de carácter federal, que es la ley aduanera” indicó.