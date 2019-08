“Vendieron mi casa que he pagado por seis años”

MEXICALI, Baja California.- Puntualmente pagaba la mensualidad de la casa que nunca pudo habitar, puesto que la constructora la dejó en obra negra, seis años después, se enteró que lo que sería su hogar, fue remodelado y vendido sin su consentimiento o recibir una retribución.

Ana Karen Chávez Burgos, explicó que ha dado tentativamente 100 mil pesos, por una casa ubicada en los condominios de Lago del Sol, la empresa Casas Geo abandonó el proyecto con las casas inconclusas, dejando en un limbo jurídico a quienes las habían adquirido.

“Hace una semana me mandaron fotos de que habían remodelado mi casa, y que había gente viviendo ahí, cuando fui no estaban las personas, le dejé un recado con mis datos y me regresó la llamada”, comentó Chávez.

La persona que ahora vive ahí, le comentó que compró la vivienda desde hace un mes a la empresa Pro Vive, por medio del crédito Infonavit, no obstante, Chávez cuenta con la documentación que la avala como la dueña de la casa.

Hace seis años Chávez adquirió la vivienda con Casas Geo, financiada por Infonavit, firmó escrituras, y desde entonces cada mes le hacen un descuento de alrededor de 1 mil 200 pesos.

“Cuando firmé las escrituras Casas Geo me dice ‘en un mes te entregamos la casa’ y se desapareció, no me entregaron la vivienda, la he estado pagando pero no he podido vivir ahí porque dejaron la construcción en obra negra”, explicó Ana Karen.

Ana Karen acudió a Infonavit, donde le contestaron que ellos no se hacían responsables y que tenía que verlo directamente con la constructora, la cual se encuentra en quiebra actualmente.

Posteriormente fue a Profeco donde entabló una demanda, sin embargo la empresa nunca acudió a los citatorios, las autoridades la dejaron sola, señalándole que no podían hacer nada más.

“Nunca he dejado de pagar mi casa, siempre he estado trabajando y ahora me entero que la vendieron, la pago por crédito Infonavit, pero no se hacen responsables por la vivienda”, explicó.

“Si es necesario emprender una demanda contra Infonavit lo voy a hacer, porque quedó conmigo hace más del año, en que me iban a ayudar a venderla para que tuviera una solución, y me vengo enterando que la vendieron sin avisarme y sin darme lo que me corresponde”, explicó.

Declaró que hay más personas en una situación similar, según lo que le comentaron en Profeco, hay alrededor de diez familias, que también realizaron el trámite y han desembolsado fuertes cantidades sin tener la certeza de tener un patrimonio.

La única opción que le dieron por parte de Infonavit, fue que cancelara su crédito, pero sin darle la cantidad que ya había pagado durante los últimos seis años, Ana Karen no accedió al parecerle una injusticia.

Añadió que después de pedir explicaciones ante la venta de su casa, la empresa Pro Vive, le están pidiendo a la familia que le vendieron la vivienda, que se salgan para reubicarlos o que cancelarles el crédito.

“Yo no quiero que parezca que esa familia que entró está mal, por mi está bien que se las vendan, pero que me den la parte que me corresponde”, concluyó.