Venden todos los tacos de sábado y domingo en unas horas

MEXICALI, B.C.- La venta de los tacos de borrego a beneficio de Sergio, quien requiere pagar los costos de una cirugía de trasplante de riñón, estaba programada para este sábado y domingo, sin embargo, en una sola mañana fue tanto el apoyo que se terminaron en unas horas.

Sergio Edgardo Gómez Robles, compartió que no esperaba tanta respuesta de la comunidad “Cachanilla”, por lo que les envió un mensaje de agradecimiento, anunciando que el próximo sábado volverán a realizar la venta de tacos para seguir recaudando fondos.

“Me quedé sorprendido porque hubo mucha gente que vino a apoyar, de la colonia Independencia, la Prohogar, Virreyes, llegaban y me decían que me habían visto en la publicación y el video, me dieron recaditos de apoyo y dinero también”, comentó Gómez.

“Me dieron mensajes de apoyo, como que me mejorara, que estaban con nosotros, que están para apoyarnos, y que nos vaya bien, y que nos van a seguir apoyando porque están muy buenos los tacos”, compartió.

Para la venta de tacos de borrego en este fin de semana compraron más carne de lo habitual, aun así, se les vendió todo en una mañana; debido a que este sábado debe hacerse otra hemodiálisis, no tendrán tiempo de organizar las compras para vender el domingo.

No obstante, señaló que el siguiente sábado es seguro que continuarán vendiendo los tacos de borrego, con el fin de conseguir los 500 mil pesos para su cirugía, más los costos que implican los estudios y los honorarios de médicos y el hospital.

“Sin duda me siento satisfecho, porque la gente disfruta de la comida y se va contenta, estoy muy agradecido con todas las personas que han venido es una muestra de empatía, y de humanismo”, informó.

La venta de tacos de borrego se realizará el siguiente sábado en Río Champotón #530, entre calle sexta y séptima, en la colonia González Ortega, de las 7:00 am a las 2:00 pm, para más información puede llamar al 6862688997, o si desea hacer una transferencia puede hacerlo a la tarjeta Coppel 4169 1604 9012 1705.