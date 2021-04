Vende tacos para pagar trasplante: Covid atrofió sus riñones

Para Sergio la venta de tacos de borrego son la esperanza de poder pagar la cirugía de trasplante de un riñón donado por su hermano, luego de que el Covid-19 atrofió sus órganos y quedara su vida pendiera de un hilo.

Sergio Edgardo Gómez Robles, tiene 31 años de edad, una esposa, y dos hijas pequeñas que lo motivan a luchar cada día, jamás se imaginó que por una enfermedad pandémica, correría el riesgo de no verlas crecer.

Recordó que en octubre del año 2020, sufrió un contagio de Covid-19, al inició pensó que todo estaría bien, ya que era una persona sana y joven, sin embargo vinieron grandes pruebas que le darían a su vida un giro de 180 grados.

Me dolía mucho la cabeza, no olía, no tenía sabor, a un grado que llegué a desmayarme, era un dolor de cabeza, vómito muy constante, por el temor de la situación en que se encontraba la pandemia me quedé en casa, y aquí me atendió una doctora”, relató.

“A los meses los doctores me dieron de alta, pero me quedó una fatiga severa, no podía caminar tanto, unos diez o 20 pasos y me fatigaba bastante, hasta que un día me fui a hacer un estudio y me salieron los datos de que no me servían los riñones”, explicó.

Gómez acudió al Issste de donde es derechohabiente, ya que trabaja en una dependencia federal, le negaron la atención, porque su oxigenación era baja y temían que estuviera contagiado, no quisieron escuchar que él ya había salido de un cuadro de Covid-19.

“Inmediatamente nos fuimos al Issste, a que me atendieran, pero cuando llegué no oxigenaba bien, no me quisieron atender, entonces tuvimos que recurrir a un hospital particular, al Hispano”, informó.

Foto: Daniel Reséndiz

Para el 14 de Diciembre le realizaron los estudios necesarios instruidos por los doctores del hospital Hispano Americano, el nefrólogo concluyó que el Covid causó que ambos riñones no funcionaran y que requería hemodiálisis y un trasplante.

“Sí fue un poquito complicado, era una persona sana que no tenía problemas de salud ni nada por el estilo, fue el cambio que me dijeran que ya no me sirven los riñones, fue una tipo depresión y ansiedad, Gracias a Dios ya estamos mejor”, compartió.

AMOR DE HERMANO

Sin dudarlo su hermano se ofreció desde un inicio como donador, Sergio se resistía a aceptarlo, incluso llegó a pensar que sería mejor no intentarlo, pero fue por sus hijas que decidió aceptar el más grande regalo que podría recibir en este momento.

“Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Fernando, él me va a dar el riñón, estamos haciendo los preparativos ahorita, en esta semana gracias a la venta y cooperación, vamos a empezar el trámite, ya dimos el primer paso”, platicó.

“Desde un principio que me diagnosticaron la insuficiencia renal, mi hermano Carlos Fernando me quiso donar el riñón, obviamente no lo quería aceptar porque pensaba que iba a restarle salud o vida a mi hermano, pero ya que me informé con los doctores, sabemos que puede tener una vida larga y placentera”, explicó con los ojos humedecidos.

Foto: Daniel Reséndiz

“Mi hermano se ofreció a cambio de nada, hasta ahorita estoy aceptando el regalo que me está dando, me costó aceptarlo porque no lo quiero afectar, él está joven y dice que se va a cuidar muy bien, tiene 22 años”, explicó con una sonrisa.

“Me hace sentir que el amor que tiene de hermano es bastante, no cualquier persona te dona un riñón, ni siendo familiares, es algo de admirar, que a pesar de las circunstancias, me da una oportunidad de seguir adelante”, compartió en un tono conmovido.

“VENDÍ TODO LO QUE TENÍA”

Los gastos no solo implican la cirugía, sino los estudios, medicamentos, honorarios de los doctores y el hospital, las cantidades han rebasado sus capacidades económicas, al grado de que Sergio se traslada en un carro prestado, porque tuvo que vender el suyo.

Mis amigos, compañeros de trabajo, mi familia, me han ayudado bastante para salir con los gastos, en lo que cabe, porque son muchos gastos que me rebasaron, aproximadamente lo que gano o tenía ahorrado, al grado que tuve que vender carros y todo lo que tenía”, dijo.

Actualmente Sergio está sometiéndose a hemodiálisis tres veces a la semana, cada una cuesta 2 mil 500 pesos, además debe comprar medicamentos para sus riñones en lo que consigue el recurso para el trasplante.

Declaró que los costos son muy elevados, sólo el costo de la cirugía de trasplante es de 500 mil pesos, además de algunos medicamentos y estudios para ambos hermanos, que pueden llegar a superar los 20 mil pesos.

“En 15 días me dan los resultados de todo, y entonces a juntar el dinero y me darían fecha”, añadió.

TACOS

“No somos personas que nos guste andar pidiendo dinero, lo que sí queremos es invitarlos a que nos apoyen en la venta de tacos de borrego, así nos ayudan, y nos sentimos satisfechos por darles algo”, mencionó.

La venta de tacos de borrego se realizará este sábado 24 y domingo 25 en Palaco, justo en Río Champotón #530, entre calle sexta y séptima, en la colonia González Ortega, de las 7:00 am a las 2:00 pm.

Quien desee realizar un pedido u apoyar de otra manera, puede contactarse con su esposa Maricruz Gamez, al número celular 6862688997, o si solo desea hacer una transferencia puede hacerlo a la tarjeta Coppel 4169 1604 9012 1705.