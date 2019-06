Vende jabones y rifa tele para operarse pierna

MEXICALI, Baja California.- La venta de jabones y la rifa de una televisión son el camino para cumplir su sueño: volver a caminar. Desde hace cuatro años, Emiliano Armenta señala que le amputaron una pierna luego de que le pusieron una placa mal esterilizada.

Emiliano tiene 43 años y es ingeniero industrial, tenía un negocio en el que trabajaban en los techos. Hace cuatro años sufrió un accidente en el que cayó de un segundo piso y se quebró las dos piernas, relató.

Al llevarlo al IMSS le pusieron una placa en su pierna izquierda, después de la cirugía se le infectó la herida, explicó que pasó cuatro meses en la institución, tanta fue su desesperación que se fue para internarse en un hospital privado.

“En el tiempo que me fui a casa para recuperarme, se me ‘engusanó’ la pierna, los gusanos me comieron todo el tejido blando, nervio, músculo, mi pierna quedó echada a perder y no tuvo remedio, tuvimos que apuntarla para que la infección no subiera más”, explicó.

Emiliano aboga que no le dieron una buena atención y que no estaba bien esterilizada la placa que le pusieron, pasó un proceso de cuatro meses de hospitalización en el IMSS y se fue un mes y una semana a una clínica particular donde se le acabaron sus ahorros.

Después ya no hubo más remedio que amputarle la pierna en el Hospital General de Mexicali (HG), puesto que ya no quería volver al IMSS, por temor a que se complicara su salud.

Consiguió el recurso para comprar la prótesis que le costó 180 mil pesos en Guadalajara, ahora debe de tomar terapias para fortalecer el muñón de la pierna, pero no se la ha podido poner porque requiere operarse la pierna derecha, ya que no le quedó bien después del accidente.

“Aquí ningún médico me ha dicho que se me puede operar la planta del pie, una parte que se llama calcáneo, y otra parte del tobillo dañada, por eso me tengo que operar en Guadalajara, me sale en 130 mil pesos, más los gastos de avión, hospedaje y comida”, explicó.

Armenta tiene siete hijos, de los cuales cinco son menores de edad, y una esposa. Para salir adelante hace jabones para el cuidado de la piel y los vende en el parque de los hippies. Aprendió herbolaria para tener un sustento con la venta de jabones naturales, la venta de boletos para la rifa la hace para no dañar la economía de su hogar.

Actualmente enfrenta un litigio para determinar la negligencia médica. “Sufrí negligencia médica en el IMSS y a pesar de todo seguimos luchando para salir adelante, y volver a caminar, estoy rifando una televisión 32 pulgadas que donó un amigo, el evento será el viernes 26 de julio a las tres de la tarde”, declaró.

Para ayudar a Emiliano Armenta puede llamarlo o enviarle un mensaje al (686) 182-26-21, o bien, suele encontrarlo por las mañanas en la entrada de Recaudación Auxiliar de Rentas en Centro Cívico vendiendo boletos.