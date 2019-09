Vence el miedo para seguir su sueño

En la vida de una mujer pueden existir muchas situaciones que se interponen para perseguir sus propios ideales, sin embargo siempre hay una nueva oportunidad para emprender sus sueños.

Esto lo sabe Sandy Castañón quien después de formar a su familia, decidió tomarse el tiempo para cumplir su principal anhelo que es cantar de forma profesional.

Así lo expresó la originaria de Guadalajara, Jalisco, en entrevista para este diario, donde habló sobre este nuevo aire que está tomando su vida.

“Estoy muy orgullosa de mis hijos pero todos son independientes, entonces es ahí donde yo digo que tengo el tiempo, las ganas y las oportunidades que se abren increíblemente cuando te decides a hacer las cosas”.

“Yo pedía mucho ese llegar hacía donde yo quería, porque aparte de que fuera un triunfo personal, yo lo seguía haciendo como un ejemplo para mis hijos de que no hay tiempo, no hay edad para que tu no nada más persigas tus sueños, sino que alcánzalos”.

La cantante de regional mexicano, añadió que siempre ha contado con el apoyo de sus hijos para adentrarse por completo a la música.

“Sí, definitivamente mis hijos, los tres han sido un apoyo increíble, en mi desarrollo, en mis decisiones, porque siempre están conmigo, siempre están para mi cuando los necesito”.

Actualmente, Sandy está promocionando su segundo álbum de estudio, donde interpreta 22 temas rancheros del gusto popular.