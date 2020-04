Vence concesión de verificación ambiental: SEST

Las concesiones para realizar la verificación ambiental vehicular se vencieron, sin tener un plan definido para la continuidad del programa, ante la contingencia por el Covid-19, el avance de esta estrategia quedó congelado.

El titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) explicó que el programa será retomado, ampliando el número de sujetos obligados, al agregar a los vehículos irregulares.

Mario Escobedo Carignan, titular de la SEST, informó que por el momento, las personas que acudan a realizar trámites vehiculares a las oficinas de Recaudación de Rentas quedan exentas de presentar el requisito de la verificación ambiental.

“Se acabó la concesión en marzo, se vencieron 14 de las 16 consesiones, hoy por hoy, no hay un programa de verificación vehicular, no se anunció, no es requisito para sacar placas la verificación”, declaró el secretario de la SEST.

Derivado de la contingencia ante la pandemia Covid-19, Escobedo señaló que pasa a segundo término la verificación vehicular, pero están por elaborar el programa ambiental para este año.

Necesitamos que opere y abone a la mejora ambiental, cosa que no había hecho, ya que no llegaba ni al 30% del padrón registrado, y ahora este programa va a abarcar a todos los vehículos que circulen en el estado.

“Los famosos y mal llamados autos ‘chocolate’, tendrán que cumplir con la verificación vehicular, ahora ya estará establecido en la ley, que el municipio, la Policía Municipal, si los para, les pida la licencia, la tarjeta de circulación y la verificación vehicular”, dijo.