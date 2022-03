Ven claroscuros en revocación de mandato

Poco menos de un mes es lo que falta para que se lleve a cabo la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, programada para el domingo 10 de abril de 2022.

A pesar de que el ejercicio de participación ciudadana fue considerado como interesante por representantes de asociaciones civiles y el sector empresarial, algunos de los entrevistados temen una mala planeación del mismo, lo que genera incertidumbre.

Asimismo, se señala que los partidos políticos, tanto de oposición como a favor del Gobierno Federal, han tomado este mecanismo de participación ciudadana como una bandera política y no como el ejercicio ciudadano que debe ser.

REBECA MALTOS – Directora de Gente Diversa

LO BUENO: Se me hace muy bueno este mecanismo de participación ciudadana. Yo estoy convencida de que la democracia es de ciudadanía paritaria, y la democracia de ciudadanía paritaria tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Que desde el gobierno te convoquen, te inviten a las consultas sobre ciertos temas, en este caso sobre la revocación de mandato, pues hay que participar. Si no lo tomamos como nuestro, la sociedad civil, o la ciudadanía libre, entonces corremos el riesgo de caer en el autoritarismo.

LO MALO: En un llamado como este, de un funcionario público que es el presidente, la máxima expresión de la democracia mexicana, el mandato, lo politizan. Lo están politizando tanto los integrantes del partido Morena, como si fuera un tema de la cuarta transformación que es su bandera, como los de oposición, como los partidos de oposición que están invitando a expresarse a favor y en contra del presidente, pero no por la política pública.

LO RARO: Lo raro es esta parte de que sea el presidente, como una promesa de campaña, el que lo hace. Que valiente Andrés Manuel, porque ningún presidente en funciones, jamás, sería el promotor de algo como esto, que seguro de sí mismo.

JOAQUÍN JIMÉNEZ ARRIAGA – Presidente de Index Mexicali

LO BUENO: Es un ejercicio que se hace por primera vez en México. Es un ejercicio interesante, es como lo vemos en el sector, vemos que en otros países existe. Es un buen ejercicio si lo hubieran hecho de mejor manera.

LO MALO: Sentimos lamentablemente que faltó mucha planeación estratégica, mucha parte fundamental. En la semana pasada se discutía en nuestro sector que va a pasar con los empleados, si los puedo dejar salir con un permiso oficial, y resulta que no está todavía en la ley estipulado, como en una elección convencional. No es un ejercicio general, sino únicamente una muestra. Se hablaba de que va a haber pocos centros donde se pueda ejercer esta revocación de mandato, lo cual es un problema más logístico. No vemos una gran voluntad, una gran decisión de la gente por participar. Hay información en las redes que confunde.

RAMÓN GONZÁLEZ MAGOS – Director General de Todos Somos Mexicali

LO BUENO: Si realmente fuera un instrumento bien estructurado, por supuesto que nos daría la oportunidad de rectificar si este fuera el caso.

LO MALO: Derivado de todas estas políticas públicas de consultas ciudadanas, de la falta de veracidad que ha habido en estos procesos, pues ya te deja ese mal sabor de boca, o más bien esa incertidumbre, si un proceso de revocación de mandato realmente sería el instrumento adecuado en esta administración. Nunca se había hecho, por lo menos en lo que tengo uso de razón, este proceso, entonces que tan veraz y verídico, y legítimo va a ser, ahí si no sabemos. Cualquiera que fuera el resultado yo siento que va a haber una narrativa siempre en contra; si no sale a votar el 40% de la población que debe salir a votar pues es porque algo no se hizo bien por parte de los institutos, y si sale a votar obviamente es refrendar esta validez que a fin de cuentas no está expresada al 100% por los ciudadanos.