Ven cachanillas positivo arranque de vacunación anti-Covid

Como algo positivo ven mexicalenses la llegada de la vacuna contra la Covid-19 a Baja California y el inicio de su aplicación entre el sector médico, aunque todavía hay cierta incredulidad alrededor de la misma.

Entrevistados por LA CRÓNICA la tarde de este domingo, algunos cachanillas compartieron sus opiniones sobre el arranque de la vacunación en el estado.

Foto: Daniel Reséndiz

“Es un buen logro, porque hay mucha gente que se está muriendo por la enfermedad, ojalá sea productiva y que si sea buena” consideró Manuel De León, quien se encontraba fuera de un conocido centro comercial de la ciudad.

Foto: Daniel Reséndiz

Para la señora Carlota, quien realizaba sus compras semanales, la llegada de la vacuna brinda la esperanza de que la situación pueda volver aunque sea en parte a la “normalidad” anterior a la pandemia, además de ayudar a las personas enfermas.

“Yo pienso que es muy bueno que ya se esté implementando” comentó “se supone que vamos a estar protegidos”

Foto: Daniel Reséndiz

Sin embargo, todavía hay personas que sienten desconfianza sobre todo en la forma en que se llevará cabo la distribución de la vacuna, como es el caso de Malena Bojórquez, quien espera que la vacuna llegue a todos los estados y no se concentre en el centro del país.

“Yo no estaba enterada” admitió “qué bueno, para ver si así ya se empieza a combatir un poquito esta pandemia, de pérdida protegernos, está muy feo el asunto ahorita”

Foto: Daniel Reséndiz

“Pues yo no me la pondría, porque yo no creo en eso” fue el comentario del señor Cesar Jesús Gámez Barajas.

La distribución de la vacuna contra la Covid-19 en Baja California inició el pasado miércoles 13 de enero, siendo los primeros en recibirla los trabajadores activos del sector médico y aquellos que se encuentran en la “primera línea de defensa” atendiendo la enfermedad.