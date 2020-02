Ven aumento de violencia contra prensa en Mexicali

La violencia contra la prensa de Mexicali, ha venido en escalada constante en los últimos dos años, desde ataques de “bots”, hasta la reciente agresión física contra el reportero Israel García, denunció la Red de Periodistas de Mexicali.

En un recuento de las agresiones registradas desde el año 2018, precisaron que se han documentado 27 ataques a la prensa, comentó el integrante de la organización, Cristian Torres.

Los incidentes del 2018 fueron en su mayoría derivados de manifestaciones, se reportaron nueve ataques, y se activó una alerta; las agresiones fueron desde físicas, ataque cibernético, hostigamiento y citatorio judicial.

En el 2019 se registraron 13 incidentes, hubo cuatro amenazas de muerte, y se emitieron dos alertas, comentó el integrante de la Red, Jorge Heras.

En lo que va del año 2020 se han registrado cinco incidentes, el más grave ocurrió el pasado sábado contra Israel García, quien acudió a cubrir un accidente derivado de las carreras clandestinas, recordaron.

El resto de los incidentes en el año 2020, tuvo que ver con tratar de desacreditar la labor periodística de cuatro reporteros en Mexicali.

Algunos incidentes no se hacen públicos por la delicadeza de las amenazas, sin embargo, aseguró que se han interpuesto denuncias penales, dan acompañamiento y facilitan la asesoría jurídica.

“De temas de bots llegamos a las agresiones, hay un espiral en escalada de la violencia, en cada caso, se habló con los periodistas para que determinaran si querían que se hiciera alerta”, declaró Jorge Heras.

Criticaron el mecanismo estatal de protección a periodistas, señalando que hay un desdén por parte del gobierno, evidenciado en las deficiencias de los protocolos que se activaron para atender la agresión contra el reportero Israel García.

“El mecanismo estatal no funciona, actualmente no opera, si lo hiciera, el compañero Israel, inmediatamente hubiera tenido seguridad de la policía municipal, y se hubiera levantado la denuncia, de acuerdo a fuentes oficiales la policía municipal no elaboró el Informe Policial Homologado”, evidenció Heras.

Las agresiones han provenido desde policías estatales, fiscalía, Secretaría General de Gobierno, diputados, personas desconocidas, funcionarios estatales, manifestantes, guardias de seguridad, escoltas, particulares, y de un mismo periodista.

“Cuando lanzamos una alerta es porque hay un riesgo contra un compañero, es una especie de aviso para que estemos atentos, ya que es más caro agredir a un periodista cuando todos estamos atentos”, informó Torres.