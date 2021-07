Vecinos de la Progreso señalan afectaciones por empresa de asfalto

Norma Alicia siente que le pica la garganta y la nariz irritada desde que una empresa se asentó a unos metros de su hogar, trayendo consigo el “polvaderon” que levantan los camiones, y el denso humo matutino con olor a chapopote.

Ella y los pocos vecinos aledaños, tienen 40 años que los reubicaron a lo largo del Canal en Reacomodo Santa Rosa, Progreso, desde hace tres semanas señalan la empresa comenzó a despedir los contaminantes que han deteriorado la salud de varios, platicaron.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Cada mañana la empresa despide un denso humo por una chimenea, por horas la nube alcanza todos los rincones de las casas cercanas, el ambiente se vuelve insoportable, relató Norma Alicia.

“Nos afecta porque es un olor a chapopote, el humo ya me provocó una alergia, es muy molesto, hay otra empresa donde lavan la arena, esa no nos afectan, pasan los troques, lo único que echan es tierra, pero esta echa mucho humo”, comentó.

Escurrimiento y llagas en la nariz, tos, dolor de garganta, y alergia, son algunos de los síntomas descritos, que atribuyen a la exposición a los contaminantes que expide la elaboración de asfalto.

Los vecinos entablaron comunicación con la empresa, para tratar de llegar a una solución, sin éxito alguno, mencionó Norma Alicia.

“Desde las once de la mañana, a las seis siete, es estar soportando el olor, queremos que la reubiquen a donde no moleste, porque aquí hay vecinos, ellos dijeron que éramos poquitos vecinos, pero lo mismo nos afecta a dos, tres, que a muchos”, aseveró.

Mencionó que realizó el reporte a la Policía Ecológica Municipal, y a Protección Civil, pero ninguna de las dependencias los pudo auxiliar, la única que se acercó fue la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

“Le hable a la patrulla ecológica, y dijo que no les competía porque solo se dedican a las ‘humaderas’ chiquitas, y que esa era una empresa grande, me mandaron a Protección Civil, como a dos tres partes, y no me contestaron”, mencionó.

Martha Alicia Rivas, habitante de la zona, relató que el problema inició desde que comenzaron a levantar mucho polvo, al quejarse con la empresa, les contestaron que entre vecinos hicieran una “coperacha” para comprar una pipa y regar la tierra.

“A mi no me conviene comprar una pipa, porque no es mi negocio, yo les dije ‘usted debe comprometerse a por lo menos dos veces por semana a regar la calle’, el problema viene de con ellos porque vienen los trailers bien recio y nos avientan toda la tierra y estamos sufriendo las consecuencias porque es mucho polvo”, relató doña Martha.

“Yo sufro alergias, tuve un problema en la garganta, y el doctor me dijo que era una alergia, por el contaminante que está muy fuerte, entonces no nos conviene que esté ahí”, comentó la señora Martha Alicia Rivas.

“Instalaron un molino, no sé qué será, pero está generando mucho humo, entonces lo que queremos, es que se comprometan a hacer algo, porque aunque sea una sola persona, nos están causando daño”, comentó.

“Me salieron ampollitas en la nariz, y se me hacían como llagas, porque hace tres semanas era demasiado el humo, una cosa exagerada, no se podía salir, no tenemos escapatoria, adentro o afuera”, describió.

Los representantes de la empresa les trataron de convencer con que pavimentarían la zona, no obstante, los vecinos rechazan esta medida, ya que la principal afectación, sigue siendo el denso humo. “Dice que una parte del molino ese está descompuesta, pues si está descompuesta porque pone a trabajar la máquina, oye pues si nosotros no somos reses, para que nos lastimen de esa manera”, concluyó.

LA APERCIBEN

El titular de la Coepris en Mexicali, Marco Aurelio Gamez Servín, comentó que se realizó una inspección a la empresa de asfaltos, derivando en el apercibimiento, por las emisiones que ponen en riesgo la salud de la población.

“Se recibió el reporte vía denuncia ciudadana de un par de personas con afectaciones en piel y mucosas, refieren ser afectados desde hace una semana por un vapor emitido por la empresa mencionada”, relató Gamez.

Describió que en el lugar se cuenta con un horno y chimenea, la cual mezcla petróleo, arena, gravilla y piedras para hacer asfalto, este proceso es el que genera el gas que ha estado torturando a los vecinos.

Mencionó que la empresa refiere haber tenido una avería en un abanico en el ducto de emisión, el cual será cambiado a la brevedad, se apercibió de manera verbal para que reduzcan tiempos de producción y paren el proceso.

Se solicitó la versión de los hechos a la compañía Pavitec S.A de C.V, vía visita al domicilio y por llamada telefónica, sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de edición de esta Casa Editorial.