Ve industria falta de liderazgo en reactivación de empresas

Para la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), se ha visto una falta de liderazgo en el proceso de reactivación económica que ha iniciado a nivel local y nacional, consideró su presidente en Mexicali Alberto Sánchez Torres.

El empresario manifestó que, si bien la mayoría de las empresas afiliadas a Canacintra Mexicali siguen cerradas, la reactivación anunciada por el gobierno ha comenzado en varios sectores como el automotriz, donde las empresas regresan a laborar siguiendo las recomendaciones del sector salud.

Indicó que todavía se desconoce una fecha específica para que puedan volver a laborar, además de que en algunas empresas puede observarse cierta confusión ante las decisiones de las autoridades.

“Estamos al pendiente de lo que digan las autoridades, la verdad es que también nosotros como sector si hemos visto un poco de falta de liderazgo, un poco de confusión” admitió.

Esta confusión, comentó Sánchez Torres, podría considerarse normal debido a que es la primera vez que las autoridades federales y locales se enfrentan a una emergencia sanitaria como la del Covid-19, que provocó el cierre temporal de al menos el 78% de los afiliados a la cámara.

Sin embargo, señaló que como empresarios les gustaría contar con un vocero oficial del gobierno para que dé a conocer información no solo del sector salud, sino también del tema económico como las fechas para la reactivación y los apoyos disponibles.

Como sector si nos sentimos solos, no hubo los apoyos que nosotros pudiéramos haber deseado y pues la verdad ahorita la prioridad que tiene muchos es reactivarse, pero pues no hay un eje, no hay una matriz que dicte el cómo” afirmó.