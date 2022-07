Van 57 servicios ambulatorios de atenciones médicas por efectos del calor

La unidad de la Cruz Roja lleva un registro hasta el día de hoy de 57 servicios de ambulancia que acuden a dar atención a personas que presentan alguna sintomatología relacionada a las altas temperaturas de Mexicali.

El Dr. José Espinoza Astorga director de Cruz Roja delegación Mexicali explicó que no siempre estas atenciones se deben a golpe de calor si no a los efectos adversos que causa el calor como agotamiento y deshidratación donde si se requiere son trasladados a los centros de salud y es ahí donde se encargan de determinar si es un caso de golpe de calor o no.

“Hasta ahorita nosotros no tenemos reportados ningún golpe de calor porque inclusive el diagnóstico de golpe de calor lo hace SEMEFO” agregó.

La atención por síntomas ocasionados por el calor empezó desde el 6 de junio, fechas donde comenzaron a aumentar las temperaturas, las cuales varían dependiendo su gravedad de leve a moderada y severa.

Patologías como problemas renales, de riñón, problemas de cardiopatía, obesidad y la diabetes son condiciones que acentúan los síntomas del golpe de calor.

Señaló qué a comparación del año pasado en estas fechas se tenía un reporte de 42 atenciones ambulatorias por complicaciones por el calor.

Agregó qué hay menos casos atendidos en clínicas a comparación con el 2021.

“Hay menos en clínica pero más en ambulancia quiere decir que las situaciones eran más graves” expresó.

Es la exposición prolongada al calor una de las cosas que contribuyen a que una persona se pueda sentir mal y que esto mayormente afecta a personas de la tercera edad.

Por lo que el doctor recomendó no exponerse a las altas temperaturas si no es necesario y en caso de necesidad por aquellas personas que trabajan fuera mantenerse hidratados combinando suero y agua.