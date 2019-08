‘Vamos a seguir ayudando a la gente’: Tamayo

MEXICALI, Baja California.- Con ayuda o sin ayuda del gobierno, asociaciones civiles seguirán atendiendo a la población migrante que se encuentra en Baja California, anunció Altagracia Tamayo.

La directora del albergue Cobina señaló que esa es su respuesta ante la reciente noticia dada por Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Programas Federales para el Desarrollo, quien dijo que no daría más apoyo a las asociaciones civiles.

“Nosotros seguiremos trabajando a nuestro ritmo, vamos a seguir ayudando a la gente, tanto mi albergue como el de los demás compañeros.

“Así que si ellos dicen que las asociaciones civiles somos los corruptos, el tiempo nos dará la razón, pues esta administración nueva es una que desconfía de todos”, expresó.

TRABAJO NO RECONOCIDO

Tamayo explicó que el actuar así por parte del nuevo gobierno es discriminación, pues no están reconociendo el trabajo que hacen todos los días.

“El superdelegado nos dijo que apoyáramos al Presidente de la República por dos años para quitar la corrupción de las asociaciones civiles, cuando esas mismas acciones se están cometiendo entre ellos.

“Así que si nos quieren ayudar adelante, si no, no hay problema, seguiremos trabajando, pues quizás no hay dinero que alcance, pero si hay voluntad de lucha”, mencionó.

ALBERGUE EN EL VALLE

En cuanto a la construcción de albergue oficial para migrantes en el Valle de Mexicali, Tamayo comentó que espera lo pongan a funcionar de verdad, pues ya se habían tardado en construirlo.

“Me sorprende que hasta apenas después de tantos flujos migratorios hayan decidido armarlo, así que espero que les vaya bien y que de verdad apoyen a la gente.

“Yo lo único que pido es que no nos discriminen pues hemos hecho el trabajo que ellos no han hecho por mucho tiempo, así que seguiremos trabajando con o sin su ayuda”, explicó.