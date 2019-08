‘Vamos a dejar dinero en las arcas’: Gustavo Sánchez

MEXICALI, Baja California.- “Vamos a dejar dinero en las arcas municipales” afirmó Gustavo Sánchez Vásquez, presidente municipal de Mexicali en entrevista para LA CRÓNICA con motivo de su tercer informe de Gobierno.

A casi mes y medio de terminar su administración, Sánchez Vásquez aseguró que para el término de su mandato las finanzas municipales son “diametralmente distintas” a las condiciones críticas que recibió de su predecesor, el entonces panista Jaime Díaz Ochoa.

“Esto no va a acontecer en el próximo gobierno municipal, nosotros vamos a dejar recursos suficientes para afrontar este tipo de responsabilidades” aseguró “se lo dije yo a la candidata electa Marina del Pilar, yo no te voy a hacer lo que a mi me hicieron”.

Explicó que la deuda a largo plazo del municipio rebasaba los 1 mil 200 millones de pesos al principio de la administración, lo que representa un pago anual de más de 110 millones de pesos.

Durante los tres años de gobierno, este adeudo se redujo a cerca de 920 millones de pesos, asimismo, el edil municipal indicó que no se dejará adeudo a corto plazo pendiente para la próxima administración.

Según explicó el alcalde, parte de la estrategia en el tema financiero del Ayuntamiento municipal fue el tratamiento de la nómina municipal, con la reducción de 309 plazas de la burocracia de base, principalmente mediante jubilación.

“Cubrimos las cuotas que se debían por estas 309 personas, pero también no fueron sustituidos en automático, y esto nos ha ayudado y nos ha dado un gran respiro a las finanzas municipales” afirmó.

SEGURIDAD Y OBRAS

En seguridad, resaltó el arrendamiento de 66 patrullas que posteriormente se convirtieron en 100 patrullas compradas con recurso del Ayuntamiento, así como la reducción del índice delictivo en comparación con 2018, aunque estos resultados no se han reflejado en la percepción del delito de los ciudadanos.

Señaló la incorporación de cerca de 200 policías a la corporación, con lo que se reduce una parte del déficit de elementos que tiene la corporación, que actualmente es de 600 policías en el municipio.

“No es sencillo encontrar a esas personas, pero estamos muy contentos porque en estos tres años logramos que ingresaran históricamente más de 200 policías a las corporaciones de Mexicali” indicó.

En materia de obras, Sánchez Vásquez resaltó la construcción de la Subcomandancia de policía en la zona noroeste, una estación de Bomberos en Villas del Rey y el Albergue Peregrino, que desde su apertura ha atendido a casi 16 mil personas en situación de calle.

Por otra parte, admitió que Mexicali tiene al menos el 30% de sus calles sin pavimentar, un déficit del cuál únicamente se cubrió el 4 o 5% con los programas de pavimentación implementados en la administración, a pesar de que se tuvo una inversión de más de 100 millones de pesos.

El alcalde comentó que en próximos días se dará el arranque de nuevas obras y pavimentaciones, a las que afirmó se les dejará el recurso necesario para que la próxima administración siga su curso.

“No me va a tocar a mi inaugurarlas ya, porque va a tardarse cuatro o cinco meses” admitió “vamos a dejar aprovisionado el 100% del dinero que indica terminar esa obra”

Otra de las obras que fueron resaltadas por el alcalde es la apertura de la Línea Express-1, anteriormente conocida como BRT, que fuera iniciada en la administración del ex-alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla.

RECUERDOS Y PENDIENTES

A pocas semanas de dejar el cargo, el edil recordó algunos de los casos que más le han marcado en estos tres años de administración.

Uno de estos el del poblado “El Caimán”, donde durante la campaña una de sus habitantes solicitó al entonces candidato el apoyo para llevar agua potable a la zona, petición que aseguró se encargó de cumplir durante el primer año de gestión.

“Esas cosas te las llevas para toda la vida” declaró. En cuanto a temas pendientes para su administración, considera que hicieron falta más recursos para invertir en seguridad con la compra de más patrullas y más equipamiento para la policía, además de que hizo falta un mayor avance en materia de pavimentación.