Vacunaron a 35% de niños de 5 a 11 años de BC en EU

Alrededor del 35% de los niños de 5 a 11 años ya fueron vacunados en Estados Unidos, por lo que eso abonará a que la vacunación de este grupo de edad se agilice, señaló el Secretario de Salud Estatal.

Adrián Medina Amarillas comentó que la vacunación de los menores comenzará alrededor del 24 de junio, por lo que a partir de este jueves el pre-registro estará activo para que los padres de familia puedan acceder.

“Estaremos en esa condición, después del 24 de junio seguramente iniciaremos con ese proceso, estamos elaborando el protocolo y vamos a procurar llegar por instrucción de la federación a los sitios más vulnerables”, aseguró.

Medina Amarillas apuntó que este modo de operación es inverso al habitual para las jornadas de vacunación, puesto que con anterioridad las jornadas masivas eran las primeras en llevarse a cabo en todo el Estado.

Te puede interesar: Busca Marina no se elimine horario de verano en BC

“Es diferente, primero a los sitios más retirados para vacunar a los niños de esas zonas, estamos recibiendo el protocolo y lo daremos a conocer de manera oportuna, si habrá puntos masivos de vacunación también, hay mucho interés”, reveló.

Medina Amarillas adelantó que de los 300 mil menores del grupo de edad, se buscará cubrir el 80% de vacunación a lo largo de las jornadas de inmunización, sin embargo no ahondó sobre cuánto tiempo podría demorar.

“Que se hayan vacunado en Estados Unidos nos va a permitir que esto sea más acelerado y que más rápidamente alcancemos ese 80%, lo que nos daría una cierta tranquilidad hablando de la inmunidad de rebaño”, destacó.

MARINA DESCARTA REBROTE

Pese al rebrote de casos de Covid-19 a nivel nacional, no hay posibilidad mayor de que en Baja California se experimente una situación parecida, debido a que la tendencia de contagios en la entidad sigue a la baja, señaló la Gobernadora.

Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que ningún rebrote reportado hasta ahora debe tomarse con preocupación, puesto que es parte de la transición del Covid de una pandemia a una condición endémica.

“Evidentemente seguirán habiendo contagios, sin embargo la vacuna nos ayuda a que el Covid ya no sea aquella enfermedad tan dura de tratar y que arrebataba vidas de muchísimas personas”, declaró.

El Secretario de Salud añadió que las recomendaciones sanitarias no se han eliminado, dado que la pandemia aún no termina por completo, no obstante detalló que no han ocurrido decesos relacionados con el virus en las últimas dos semanas.