Vacunan a estudiantes del Cecyte contra el Covid-19

Estudiantes del Cecyte BC de entre 15 a 17 años de edad, fueron vacunados contra el Covid-19 en el plantel Xochimilco por órdenes de la Secretaría de la Salud con el propósito de avanzar en la jornada de vacunación en menores de edad.

Fue alrededor de las 08:30 horas cuando los jóvenes acompañados por sus padres de familia estaban esperando recibir el biológico, pues muchos de ellos comentaron haber hecho fila desde las cuatro de la mañana.

A las afueras del plantel, pegado en la entrada, se pudo ver dos carteles que mencionaban los planteles quienes serían vacunados, siendo estos el plantel Xochimilco, Bellavista y Compuertas, razón por la que muchos padres de familia se molestaron.

Expusieron que les habían informado que serían vacunados todos los alumnos matriculados de Cecyte, por lo que hubo reclamos hacia quienes autorizaban la entrada a los estudiantes.

Alumnos vacunados

Más tarde, y una vez que los estudiantes pudieron ser vacunados contra el Covid-19, los sentaron en unos mesa bancos durante el proceso de observación, lugar donde mencionaron sentirse satisfechos al poder ya tener la vacuna.

El joven Erick Montaño señaló sentirse tranquilo, pues sabe que con la vacuna podrá estar más protegido, ya que él faltaba de vacunarse dentro de su familia.

“Me siento bien, ya con esto siento que no habrá riesgo de contagio, ya todos en mi familia fueron vacunados y pues nada más faltaba yo”, comentó.

El joven Pablo quien aún sostenía el algodón en su brazo, indicó haberse sentido nervioso además de sentir un pequeño en el brazo, esperando que los síntomas con el paso de las horas.

“Estoy feliz, ahorita me duele el brazo, pero me siento contento de poder ya haber sido vacunado, ya estoy del otro lado y pues con esto se que no podré contagiarme o por al menos, será más difícil”, expresó.

La joven Valeria Jiménez comentó que en su caso, ella esperaba que la vacuna para los adolescentes hubiera tardado un poco más.

“Yo creí que ya no me iba a vacunar porque no decían nada sobre nosotros los adolescentes, así que espero no contagiarme”, mencionó.