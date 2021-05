Va Pepe Kotori por estímulos a emprendedores y pequeñas y medianas empresas

Con voluntad, compromiso y muchas ganas de trabajar a favor de Mexicali, José Juan Contreras contiende para ser diputado por el 2do. Distrito Federal en el proceso electoral 2021.

También conocido como Pepe Kotori, el político y empresario busca el cargo presentando a la ciudadanía propuestas de cambio en urbanización, equidad y desarrollo económico.

Una de ellas consiste en gestionar recursos para impulsar a los emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de generar empleos y con ello detonar la economía bajacaliforniana.

“Una de las labores principales de un diputado federal, aparte de legislar, es buscar los recursos para materializar las propuestas y mejorar las condiciones de su estado. En este caso esas serían mis funciones, para lograr lo que estoy proponiendo”, señaló.

Con una trayectoria de más de 25 años en el ámbito empresarial, Pepe Kotori conoce bien al gremio emprendedor y entiende sus necesidades, pues las ha vivido de primera mano.

“Hace más de dos décadas empecé desde abajo y en este tiempo realmente no ha habido un impulso del gobierno hacia los empresarios para crecer, esta es una de las motivaciones que me impulsan”.

Teniendo en cuenta que el desarrollo económico de una ciudad, estado o país, es posible a partir de crear nuevos empleos, y que no es el gobierno quien los genera, sino los ciudadanos que se deciden a emprender y con ello generan nuevas oportunidades, el representante del Partido Encuentro Solidario (PES) lamentó la falta de interés hacia este sector.

“Actualmente en nuestro querido México no se aprecia el trabajo del pequeño empresario, al contrario, se nos aplasta y se nos hostiga, se impulsan leyes y cobros excesivos que nos pegan, por ejemplo la electricidad y el agua”, expresó.

Su visión, dijo, es crear un ente gubernamental dedicado a asesorar a quienes necesitan asesoría para echar a andar o hacer crecer su empresa, por ejemplo, mediante el desarrollo de un plan de negocios, de mercadotecnia, capacitaciones para el servicio al cliente y en materia declaraciones de impuestos, así como la gestión de créditos y apoyos económicos, tal como sucede en Estados Unidos.

“Los invito a que vean mi trayectoria y que sepan que con esa pasión que me he dedicado a trabajar, me desempeñaré en el período legislativo si me dan su voto, para demostrarles que es importante la participación de un ciudadano en la política”, concluyó el candidato por el 2do. Distrito Federal.