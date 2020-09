Va PJE por controversia constitucional ante reforma

Jorge Ignacio Pérez Castañeda asumió la presidencia del Poder Judicial del Estado en medio de la pandemia y de la reforma constitucional propuesta por el gobernador para que los magistrados fueran elegidos de una terna propuesta por él.

Esta reforma, aprobada por los diputados, también implica la desaparición del Consejo de la Judicatura. El magistrado, cauto en palabras, admite que el Poder Judicial requiere de ser más eficiente y eficaz, pero también debe modernizarse, aunque no está seguro que esta reforma fuera la más ideal.

“Nadie mejor que nosotros nos conocemos, y creo que merecemos un productor de mejor calidad”, expresó.

El Tribunal Superior de Justicia analiza interponer una controversia constitucional para echar abajo la reforma de Jaime Bonilla Valdez y defender la independencia y soberanía de uno de los tres poderes que hacen el gobierno en el estado.

Aquí la entrevista que concedió a La Crónica:

La Crónica (LC): Le corresponde asumir la presidencia en medio de la reforma del gobernador que fue aprobada en el Congreso, ¿qué acciones están tomando respecto a la reforma al Poder Judicial y cómo van a mantener su independencia?

Jorge Ignacio Pérez Castañeda (JIPC): En principio quiero comentar que el Poder Judicial tiene la disposición de manera armónica con todos los poderes del estado. El Poder Judicial tiene la misión propia de impartir justicia y en ese tenor forma gobierno al igual que el Legislativo y el Ejecutivo. Por cuanto a las acciones a tomar en relación a la reforma a la Constitución local, el pleno del Tribunal está analizando la interposición de una controversia constitucional con el fin de que defendamos la independencia y autonomía del Poder Judicial. Sabemos que debemos de mejorar, ser más eficientes y eficaces, y al menos en el tiempo de mi gestión, nos enfocaremos en eso. También comenté el ánimo de diálogo, Creo que aún podemos dialogar por la forma en que el Poder Judicial sea más eficiente y eficaz y modernizarlo. Estos trabajos deben de hacerse con acompañamiento del Poder que se pretende reformar, nadie dejó mejor que nosotros nos conocemos. Creo que merecemos un producto de mejor calidad.

LC: ¿A partir de qué base legal y argumentos van a defenderse con la controversia constitucional?

JIPC: Hay una variedad de argumentos que por estrategia de litigio no voy a revelar del todo, porque esto es un litigio, pero sí creemos que hay argumentos sólidos, potentes, con la carrera judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado a favor del fortalecimiento de la carrera judicial. Creemos que el actual sistema de designación de magistrados es el más democrático y el que más garantías genera para que, quienes asuman la judicatura, sean los mejores perfiles. El mejor abogado litigante no siempre será el mejor juez, como tampoco el mejor juez será el mejor litigante. Cada aspecto de la profesión implica habilidades y talentos distintos. Yo admiro al foro de abogados litigantes por su creatividad, pero por otra parte el juzgador tiene una habilidad distinta. En él está averiguar la verdad en una trama, en un debate, La carrera judicial nos permite detectar a quienes cuenten con el talento para impartir justicia. El actual modelo implica que en las etapas tempranas del concurso, intervenga el Poder Judicial a través de un esquema que, desde muy personal punto de vista, deberíamos simplificar, sin embargo es la normatividad existente. En un segundo tramo es el del Congreso del Estado, que nos parece la mejor fórmula, ya que el Congreso es un órgano democráticamente legitimado para última intervención que es la designación de magistrado. Nosotros no lo designamos.

LC: Con la reforma del gobernador la designación de magistrados sería a través de una terna, ¿qué tan saludable sería este cambio en caso de que permanezca así?

JIPC: El mejor modelo es uno donde se privilegie la carrera judicial. Como lo comentaba, la SCJN ha establecido como ejes centrales la carrera judicial y le da ciertos objetivos, como excelencia, profesionalismo, objetividad, y otros elementos que deben de participar quienes emprendan esta carrera, y lo reitero, nosotros somos quienes mejor podemos detectar esos mejores perfiles, A final de cuentas el Poder Judicial no designa un solo magistrado, quien lo hace es el Congreso y lo hace por mayoría calificada. En ese sentido, la labor del Poder Judicial es llevar a cabo un concurso reglado y pormenorizado en una etapa temprana, de quienes satisfacen los requisitos para magistrado, luego etapas de conocimiento, un examen práctico, teórico y más adelante entrevistas con cuál ha sido la preparación del candidato. Todas estas etapas nos generan filtros y quienes se encuentran mejor preparados van accediendo a las demás etapas. De ahí se generan listas que suelen ser numerosas de los elegibles, para el Congreso del Estado. Nuestra responsabilidad es generar un concurso serio que genere una lista con los mejores perfiles.

LC: La relación con el gobernador genera la impresión que pudiera no ser la más diplomática o institucional, ha hablado en videoconferencia señalando al Poder Judicial como corrupto, ¿qué tanto afectan estos comentarios con la relación que puedan tener a partir de esta controversia?

JIPC: El Poder Judicial es sensible al sentir ciudadano. En ese sentido el Poder Judicial está absolutamente de acuerdo en el combate a la corrupción. De hecho, si se tiene noticia de la actuación irregular de un servidor público, bienvenido. Precisamente el Consejo de la Judicatura tiene como una de sus más importantes misiones, a través de la Comisión de Disciplina y Vigilancia, recibir las quejas en relación a servidores públicos del Poder Judicial que se consideren indebidas. Por eso cuando defendemos la independencia del Poder Judicial defendemos el deber ser y la actuación correcta de los servidores públicos. Así con la misma fuerza con la que vamos a respaldar a los jueces que actúen al máximo de su capacidad, de buena fe, con sensibilidad, con sentido humano, así también iremos tras todos los que actúen de alguna forma irregular.

LC: ¿Afectan los comentarios en su relación con el gobernador?

JIPC: No. El Poder Judicial tiene una característica especial. Aún cuando hemos tenido tramos difíciles como la muerte de un presidente del tribunal en funciones, no se ha dejado de dictar un solo acuerdo y una sola sentencia. Esa es la virtud del Poder Judicial, es una maquinaria sensible, delicada a los cambios, que sigue trabajando no obstante, como la pérdida que acabo de mencionar. El Poder Judicial es el único que tiene un razonamiento distinto al de los demás poderes, nuestro razonamiento es jurídico, es técnico, es científico. A diferencia de otros poderes que tienen una lógica política. Por eso nosotros no nos inmiscuimos en diferencias de orden político, lo nuestro no es eso, lo nuestro es impartir justicia.

LC: Además de asumir la presidencia en medio de este asunto, también debe atender el trabajo rezagado a raíz de la pandemia y cierres de juzgados, ¿cuál es el plan para agilizar ese trabajo rezagado?

JPIC: Puedo contestar en dos partes. Una, la anterior cuando mis compañeros me confirieron la alta responsabilidad de representar al Poder Judicial y la posterior, cuando ya asumí el cargo. De la anterior, pues las noticias que tengo es de cosas que pude percatarme, en lo personal. Entiendo que en un primer momento la percepción de contagio fue sumamente grave y se tuvo que marcar un alto momentáneo y el Poder Judicial reaccionó de manera inmediata, porque los juzgados estuvieron abiertos a solicitudes que implican aspectos importantes, como pensiones alimentarias, protección a menores, etcétera; esto en la parte de los juzgados civiles. En lo que se refiere a la materia penal, la delincuencia no cesa, la policía tampoco y el Poder Judicial tampoco. Con posterioridad hubo una reapertura presencial de manera cauta. En ese inter, los juzgados estuvieron trabajando a distancia atendiendo asuntos pendientes de dictar sentencia o donde había acuerdos pendientes, que en la normalidad eran parte del día a día. En esa primera etapa todavía se aperturaron de manera parcial algunos de los juzgados, ya sea por abogados o las partes interesadas. Estábamos conscientes de la agresividad de los contagios y queríamos darle prioridad al derecho a la salud y a la vida, también entendemos que hay un derecho de acceso a la justicia, entonces tenía que encontrarse una fórmula que respondiera a la preservación de este derecho. En principio fueron rígidos estos protocolos sanitarios. Y entro a la segunda etapa, ya hemos aperturado, puedo decir que ya se levantó la suspensión en relación a los juicios orales, a partir del lunes de manera cronológica, en cuanto a los recursos de apelación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que estaba suspendido, es decir, todas las inconformidades no habían sido enviadas a Tribunales pues ya se levantó y a la fecha recibimos todos los recursos de inconformidad. También los juzgados del Sistema Tradicional, también están abiertos a partir del lunes. En algunos juzgados civiles, familiares y mercantiles, también casi todos se han abierto en turnos alternados para evitar aglomeración y reducir la posibilidad de contagios, pero ya estamos reaperturando en mayor medida los tribunales en una fórmula que tenemos que monitorear constantemente, porque si hay un derecho que debe sobresalir en medio de esto, es el de la salud.