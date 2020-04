Utilizarán dispositivos para dar el último adiós a pacientes con Covid-19

Baja California cuenta con 486 personas contagiadas de coronavirus y 50 muertes a causa de esta enfermedad.

Con esta tendencia, Baja California entrará en la tercera fase de la contingencia del coronavirus en la segunda semana de mayo, detalló el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

Y debido a la aceleración del ataque mortal del coronavirus, la Secretaría de Baja California utilizará dispositivos electrónicos para que los familiares de los pacientes en estado crítico por la enfermedad le den el último adiós.

Así lo informó, luego de que las personas se quejaran por la prohibición de estar en contacto con las víctimas mortales.

“Entendemos que es un momento muy difícil que nos entreguen a un paciente y que desafortunadamente no lo podemos ver. Pero ahorita tenemos que protegerlos a ellos, a los familiares que tentativamente no están infectados”, declaró.

Asimismo, Pérez Rico explicó que analizarán el manejo de las tabletas electrónicas para las personas estén informadas sobre las condiciones de los pacientes.

Esto ayudará mucho, pues en redes sociales se ha vuelto común que los familiares busquen el apoyo entre el personal médico para tener noticias sobre la situación.

“Estamos viendo la forma de poder habilitar un tipo de telecomunicación, porque los pacientes que están graves están entubados y no van a poder hablar, por eso será para que los pacientes se despidan”, comentó.

El secretario de salud fue enfático al mencionar que se mantendrá vigente la prohibición de acercarse a los pacientes hospitalizados por Covid-19, pues corren el riesgo de contraer la enfermedad.

“No vamos a llevar a un familiar adentro (del hospital). Vamos a llevar un aparato electrónico en donde ellos puedan ver a su familiar. Yo no los puedo arriesgar. Hay familiares que me dicen ‘no me importa, yo compro mi traje’, pero no se trata de eso. Es un momento muy emocional que se puede quitar el traje, empieza a hiperventilar la persona, se va a quitar la máscara y se va a infectar”, reiteró.