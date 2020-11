Utilizan a casi 30 niños para pedir caridad

Una treintena de menores de edad ha sido traída por sus padres desde Entidades del sur de México, para pedir caridad o limosna en los semáforos más concurridos de Baja California, reveló el DIF Estatal.

La directora Blanca Dávalos Fabela, explicó que a través de inspecciones, han ubicado a 27 menores explotados en esta modalidad, la mayoría viene con sus padres y han sido apercibidos, de reincidir, tendrán que enfrentar una investigación penal.

Fabela señaló que esta situación se da año con año, justo en esta temporada, estas familias viajan, principalmente desde Chiapas, para juntar dinero a través de lo que se puede observar, desde niños haciendo malabares o limpiando vidrios en los bulevares.

“No solo en Mexicali, el fenómeno también se da en Tijuana y Ensenada, por la época ya sabes que se viene gente del sur, especialmente del Estado de Chiapas, los que hemos interceptado son de Chiapas”, comentó la directora.

Estos grupos vienen organizados con la intención de ganar más dinero, porque piensan que en esta temporada hay mayor abundancia entre la población, solo pretenden recabar recurso y regresarse a sus lugares de origen.

“Se ha trabajado en las inspecciones, se han hecho rondines de inspecciones en los cruceros de mayor afluencia, simultáneamente se está haciendo en Mexicali, Tijuana y en Ensenada”, declaró Dávalos.

Las cifras que maneja el DIF Estatal ascienden a 27 menores identificados, los empleados de la dependencia exhortaron a los tutores de los mismos, a que no los expongan para ganar dinero.

“Se les exhortó, la mayoría de estas personas son familias que traen niños, los utilizan en los cruceros para pedir caridades o limosnas, ya se les dijo que no pueden tener niños en los cruceros porque es peligroso para ellos y los automovilistas”, dijo.

Recordó que el año pasado hubo una niña de once años que fue atropellada en uno de los cruceros, por eso es que se les hizo el llamado, y se les informó que en caso de no acatar la instrucción, van a proceder a recoger a los menores e internarlos en los albergues DIF.

SE MUEVEN CONSTANTEMENTE

“Todavía no hemos procedido a recoger a nadie, sabes qué pasa, se cambian, si vuelves al día siguiente ya no están ahí, probablemente se mueven a Tijuana, cuando les haces la advertencia, ya no los encuentras al día siguiente”, mencionó.

“En total se han detectado 27 menores y 19 adultos, el 3 de Noviembre en Mexicali se detectaron 14 menores y cuatro adultos, el 9 Noviembre se detectaron 6 menores, en Mexicali, y ocho adultos, el mismo día en Ensenada, había tres menores con un adulto, y en Tijuana cuatro menores con seis adultos”, declaró.

El DIF advirtió a la Fiscalía General del Estado (FGE), para saber si estas personas están siendo manejadas con otro tipo de fines, de insistir en esta conducta, en la siguiente inspección irán acompañados con los agentes, advirtió.