Usan niños para lucrar en cruceros de Mexicali

MEXICALI, B.C.- Adultos utilizan a niños para causar lástima en los cruceros de mayor circulación en Mexicali y así obtener dinero.

El DIF Estatal ha detectado 60 casos de explotación infantil en los que incluso se expone la vida del menor, informó la directora del DIF, Blanca Estela Favela Dávalos.

A finales del año pasado, el DIF lanzó operativos focalizados a detectar los evidentes casos, así fue que pudieron reconocer al menos 60 menores explotados, dijo, algunos fueron separados de su familia.

“Andaban alrededor de 60 niños que estaban en los cruceros, sobre todo las semanas antes a la Navidad, creemos que hay alguien atrás que maneja esas redes de explotación infantil”, comentó la funcionaria.

Precisó que se trata de organizaciones que utilizan a los menores con el ánimo de causar lástima, sobre todo en la época que las personas traen los sentimientos desbordados, como en la Navidad y Año Nuevo.

“En diciembre hicimos un operativo, fue la gente de Asistencia Social y la Procuraduría, para que les dieran una advertencia, porque muchos de ellos están con sus familiares, hay otros que andaban solos, esos ya no están”, mencionó.

“No lo podemos estar permitiendo, es trabajo infantil, es explotación infantil, aunque ellos justifican que ayudan a la economía familiar, pero no es el caso”, declaró la directora del DIF.

NIÑA FRACTURADA

En la mayoría de los casos, el adulto que los llevaba no solía estar visible, los menores trabajaban bajo riesgo. Incluso, hay una niña con fractura en el albergue del DIF, luego de haber sido explotada, mencionó.

“La tenemos en el albergue, en base a esas volantas que se hicieron de supervisión, a la niña parece ser que le cambió antes el semáforo, se quiso retirar, el carro avanzó y la atropelló, afortunadamente no fue una situación de gravedad, pero sí le fracturó la pierna”, comentó.

La menor tiene 12 años y no es or ig inar ia de Mexicali, aparentemente es de Chiapas. La directora del DIF expresó que tienen a varios niños procedentes de esa entidad en el albergue, que no hablan español, se comunican con su dialecto.

“Nosotros estamos haciendo lo posible por reinsertarse con sus familias, incluso el pagarles los pasajes para que regresen a sus lugares de origen, porque aunque parezcan grandes, son niños adolescentes, no es posible que anden acá solos”, abundó.

En caso de observar a un menor en los cruces, se puede reportar al 911 con el fin de que las autoridades municipales hagan lo conducente, de acuerdo a la ley, la cual, explícitamente prohíbe este tipo de actividades.