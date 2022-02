Urge tamiz cardiaco en todos los hospitales: Médicos con Corazón

En el marco del Día Mundial de las cardiopatías congénitas, la fundación “Médicos con Corazón”, expuso que urge que en todos los hospitales de Baja California, se aplique el tamiz cardiaco a los recién nacidos, con el fin de intervenirlos a tiempo.

Alfredo Fuentes Duarte, cardiólogo pediatra de la Fundación, explicó que el tamiz cardiaco se realiza en los bebés recién nacidos, para que los médicos puedan determinar si tiene una malformación congénita, y así intervenirlos antes de que aparezcan problemas severos.

“La malformación cardiaca es la malformación más común que existe, y no se están haciendo los medios para la detección temprana”, comentó el experto en cardiología.

“Urge que hagamos tamiz cardiaco en todos los sectores, público y privado, en las primeras horas de vida, y también que en cuanto se sospeche de una malformación, acudan con médicos especializados”, comentó.

En México 18 mil niños nacen con malformaciones cardiacas, y el 50% van a necesitar un tratamiento en el primer año de vida, por eso es muy importante la detección temprana, estas cifras aplican en Baja California, informó.

A través de la Fundación, atienden a alrededor de 50 personas, los canalizan a Tratamiento temprano vía quirúrgica e incluso por cateterismo, declaró, estos procedimientos son financiados a través de empresas donadoras.

“Lamentablemente no se pueden atender a todos por la falta de recursos, nosotros como fundación siempre le pedimos a los medios públicos y privados para que nosotros podamos seguir trabajando libremente y atender el mayor número posible”, comentó.

SEGURO POPULAR

El doctor reveló que cando existía el Seguro Popular, las cirugías eran financiadas por este programa federal, desde su desaparición, han tenido que gestionar el apoyo financiero del sector privado.

“Con su desaparición nos hemos visto en la necesidad de buscar por medios privados, financiamiento para poder realizar las cirugías, se tienen platicas con el sistema de salud para retomar este tipo de cirugías”, explicó.

El doctor señaló que una cirugía para solucionar una cardiopatía por un medio privado, ronda por arriba de los 350 mil pesos.

CORAZÓN

Con un corazón gigante humano, se conmemoró el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, con el fin de concientizar a la población sobre este padecimiento en la Entidad, declaró.

Médicos, y la comunidad en general, se colocó en forma de corazón en la explanada de los tres poderes, donde soltaron al aire un globo rojo, alusivo a la fecha.

NO HAY TRASPLANTES

El doctor señaló que hay ciertas cardiopatías que no se pueden resolver y la única opción es un trasplante de corazón, pero en México no existe un programa de este tipo con éxito, si se ha realizado, pero no tiene la tasa de éxito deseada.

En esos casos el paciente tiene que buscar los medios para ser atendido en Estados Unidos, sim embargo, desde los tiempos del ex presidente Donald Trump, se hizo todavía más difícil la aceptación de pacientes externos.