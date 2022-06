Urbana Azul derrotó a Urbana Roja

La Urbana Azul se consolida en líder solitario del Estatal de Primera Fuerza de la Asociación de Ligas de Béisbol de Mexicali al barrer la serie por marcadores de 6-4 y 18-7 sobre la Urbana Roja, duelo correspondiente a la Jornada 5.

Tras este par de victorias, los pupilos de Carlos Covarrubias ligan su cuarta victoria y se consolidan en la primera posición.

El Campo Álvaro Escamilla fue testigo de cómo en el juego matutino, los Azules derrotaron 6-4 a los Rojos, donde Francisco Córdova se llevó la victoria al lanzar seis entradas completas, permitió tres carreras y ponchó tres rivales, en tanto que Luis Campa cargó con la derrota al solamente lanzar un tercio de entrada, donde recibió cinco carreras y otorgó cuatro pasaportes.

Los mejores en la ofensiva por los ganadores fueron Jesús Zamorano quien bateó de 4-1 con dos carreras anotadas, por los derrotados, Alex Durazo terminó de 3-2 con una impulsada y una anotada.

Para el juego vespertino, los azules explotaron en la ofensiva que fue liderada por Edgar López quien terminó de 5-3 incluyendo un cuadrangular de tres carreras para derrotar 18-7 a los Rojos, por la tropa de Juan Delgado, Jonathan Salazar se fue de 4-3 con dos carreras anotadas.

Jesús Manuel se llevó la victoria quien permitió once imparables, siete carreras y abanicó a cinco rivales en cuatro entradas y dos tercios de labor, mientras que Manuel López se llevó el descalabro al no sacar ni un out, permitió dos imparables y cuatro carreras.