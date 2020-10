Universidades fronterizas deben tener un enfoque integral que atienda la problemática binacional

Mexicali, B.C.- Las instituciones de educación superior deben trabajar en un enfoque único que pueda atender las distintas problemáticas de la educación a nivel global y local . En el caso de regiones binacionales como San Diego-Tijuana, es necesario hacerlo como un mismo bloque, que promueva la internacionalización, las alianzas y ahora con mayor aprovechamiento de la tecnología.

El Dr. Fernando León García, Rector del Sistema CETYS Universidad participó en el panel “El futuro de la educación en la región”, dentro del programa de Tijuana Innovadora 2020. Donde compartió su visión junto con la Dra. Olivia Graeve, Director Cali-Baja Center for Resilient Materials and Systems de la UCSD, con el Mtro. Francisco Marmolejo, Asesor Educativo de Qatar Foundation y como moderador el Dr. Rafael Fernández de Castro, Director del Center for US-MEX Studies at UC en San Diego.

“Es necesario revisar los modelos actuales de educación, poner en marcha modelos alternativos que reconozcan las experiencias transfronterizas académicas, laborales y de servicio social. También, establecer programas de fomento e incentivos como lo han hecho países como Japón, Singapur, China, con respaldo a las universidades que hacen esfuerzos bilaterales. Hay que explorar con el establecimiento de Instituciones Educativas de Servicio Binacional (Binational Education Service Institutions) y que funcionen como lo hacen las Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSI por sus siglas en inglés)”, expresó el Dr. León García.

"Es necesario revisar los modelos actuales de educación, poner en marcha modelos alternativos que reconozcan las experiencias transfronterizas académicas, laborales y de servicio social. También, establecer programas de fomento e incentivos como lo han hecho países como Japón, Singapur, China, con respaldo a las universidades que hacen esfuerzos bilaterales. Hay que explorar con el establecimiento de Instituciones Educativas de Servicio Binacional (Binational Education Service Institutions) y que funcionen como lo hacen las Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSI por sus siglas en inglés)", expresó el Dr. León García.

Los ponentes coincidieron en la relevancia que ha tenido la tecnología para llevar la internacionalización, ahora con movilidad virtual. Un trabajo que ha realizado CETYS junto con la UCSD desde hace varios años. "Bajo este reto educativo buscamos cursos híbridos con profesores foráneos, a través de alianzas con universidades extranjeras, que enriquezca la formación del alumnado a los retos globales y se conviertan en imán de talento", indicó el Rector de CETYS Universidad.

Por su parte, la Dra. Olivia Graeve, puntualizó que se debe seguir trabajando en programas y cursos con validación en ambos lados de la frontera, tal como lo ha realizado con CETYS.

“Esto pensado en los jóvenes, para que tengan una educación ejemplar, con compromiso social. Necesitamos seguir ofreciendo becas. Experiencias transfronterizas entre estudiantes de ambos lados de la frontera, que si bien son ricas de forma presencial, también se pueden compartir por medio de la virtualidad”, comentó la Dra Graeve.

En ese sentido, el Mtro. Francisco Marmolejo, refirió que las universidades a nivel global están viviendo el reto más grande. Ya que 200 millones de estudiantes dejaron de ir físicamente a las universidades y la internacionalización se vio afectada de forma física. Pero son precisamente estas universidades quienes formarán a personas con nuevas capacidades para entender y solucionar las nuevas problemáticas.

“Esto es un llamado para aprovechar esta oportunidad y acelerar el proceso de internacionalización, si las universidades no lo tenían, es momento para poner estos procesos en marcha y no caer en la mediocridad de programas académicos del pasado”. mencionó.

Por último, el Rector de CETYS Universidad también refirió que la International Association of University Presidents (IAUP) recomienda la promoción de alianzas entre las universidades, un llamado a reinventarse en su método de enseñanza y la internacionalización en casa.