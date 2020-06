Un año de reinado

Este día se cumplió un año de un acto heroico. El 21 de junio de 2019, el boxeador nacido en

San Felipe, Baja California, Elwin “La Pulga” Soto, se convirtió en campeón mundial de Peso Minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Fue en el Casino “Fantasy Springs” de Indio, California, donde el cachanilla surgido del programa de Olimpiada Nacional, noqueó en el doceavo round al puertorriqueño y en ese entonces monarca, Ángel “Tito” Acosta.

Luego de haber dominado claramente los dos primeros asaltos, “La Pulga” mandó a la lona a Acosta en el tercer round, sin embargo, después “Tito” se fue acomodando en la contienda y a partir del quinto episodio, empezó a dominar las acciones.

En los rounds siete, ocho y nueve, el sanfelipense la pasó realmente mal arriba del cuadrilátero, no obstante, aguantó los embates de su rival y llegó hasta el final de la pelea.

Precisamente en ese último asalto, el cual parecía ser de trámite por el amplio dominio de Acosta en las tarjetas, Soto salió a dar todo lo que tenía y conectó una derecha que sucudió a “Tito” y lo hizo tambalear.

Asimismo, lo remató un par de veces más sin que hubiera respuesta y en consecuencia el réferi detuvo la pelea de forma inmediata.

De esta manera, Elwin Soto se convirtió en el segundo campeón mundial mexicalense en ese mes, ya que el 1 de junio lo había logrado Andy Ruiz en Peso Completo.

Posterior a ese suceso, “La Pulga” ha defendido exitosamente su título en combates ante el filipino, Edward Heno y el hermosillense, Javier Rendón, aunque ha expresado que su próximo objetivo es combatir contra otros campeones para unificar cinturones.

FUE UNA NOCHE INOLVIDABLE. ME HA TOCADO ESTAR CON ELWIN EN TODA SU CARRERA Y ESA ES LA VICTORIA QUE MAS HE DISFRUTADO. NO SABÍA SI REIR O LLORAR, FUE UNA EXPERIENCIA MUY BONITA PORQUE DEMOSTRÓ EL TRABAJO QUE HA HECHO EN MUCHOS AÑOS”.

AGUSTÍN PACHECO ENTRENADOR DE ELWIN “LA PULGA” SOTO

“FUE UN PREMIO A LA DISCIPLINA, CONSTANCIA Y TENACIDAD QUE HAN CARACTERIZADO A SU CARRERA PROFESIONAL. ADEMÁS DEJÓ EN CLARO QUE EN EL BOXEO NADA ESTÁ ESCRITO, NO IMPORTA QUE EL PANORAMA PAREZCA DESFAVORECEDOR, UN GOLPE PRECISO EN EL MOMENTO INDICADO CAMBIA TODO”.

GUILLERMO VALERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IMDECUF

“MUCHOS DUDABAN DE SU VICTORIA POR EL RÉCORD DE ACOSTA, PERO CONOCIENDO SUS CAPACIDADES, SABÍA QUE SOTO PODÍA SUPERAR ESA PRUEBA CON BASE EN CORAJE Y HAMBRE DE TRIUNFO. DEMOSTRÓ QUE TODO SE PUEDE, LO VEO COMO UN CAMPEÓN SÓLIDO Y DURADERO”.

SERGIO ORTEGA BOXEADOR MEXICALENSE

“CREO QUE EL REFERÍ NO DEBIÓ PARAR LA PELEA PORQUE FUERON POCOS LOS GOLPES QUE LE

LLEGARON A ACOSTA, SIN EMBARGO, ME DIO MUCHO GUSTO POR ‘LA PULGA’. LOS GOLPES

DE SUERTE NO EXISTEN EN EL BOXEO, CONFÍO PLENAMENTE EN QUE ELWIN TENÍA UNA GRAN PREPARACIÓN FÍSICA Y APROVECHÓ SU MOMENTO PARA CAMBIAR EL PANORAMA DE LA PELEA”

MENNY MORALES ANUNCIADOR DE BOXEO