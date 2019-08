Un 60% de las víctimas de delito en BC no denuncian

MEXICALI, Baja California.- Según los resultados obtenidos en la encuesta por la empresa de investigación Explora, a nivel estatal alrededor del 60% de los ciudadanos no denunció ante el Ministerio Público los delitos de los que fueron víctimas.

Los delitos que menos se denunciaron ante las autoridades son el graffiti con un 82.9% de casos donde no se denunció, extorsión con el 80.7%, el hostigamiento sexual con el 80.6% y el robo en el transporte público cuando la víctima no se da cuenta con un77.8%.

Los más denunciados son el homicidio con un 92.7% de casos donde si se denunció, la violación sexual en un 91.7% y el secuestro con un 77.8% de casos con denuncia.

Según las respuestas ciudadanas, la mayor parte de la población (28.3%) considera que es una pérdida de tiempo acudir ante las autoridades para poner la denuncia correspondiente.

El 19.6% señaló que no fue a denunciar por miedo a represalias por parte de su agresor, el 17.1% porque no tenía pruebas, el 11.8% se desanimó por lo largos y difíciles que son los trámites de denuncia y el 10.7% consideró el delito de poca importancia y no denunció.

El 9% de los entrevistados dijeron que no habían denunciado por desconfianza en las autoridades policíacas y el 5% no lo hico porque recibieron una actitud hostil por parte de la autoridad.

La mayoría de los entrevistados (32.3%) consideraron “poco útil” realizar una denuncia ante las autoridades cuando se es víctima de un delito.

Según la edad de los entrevistados, quienes más denuncian cuando son víctimas de delitos son los adultos mayores de 65 años de edad.

Aunque en ambos casos el porcentaje de delitos no denunciados es mayor, el porcentaje de hombres que denunciaron ser víctima del delito (40.2%) fue mayor que el porcentaje de mujeres que acudieron a hacer su denuncia (39.7%).

DELITOS

Al cuestionar a los ciudadanos si ellos o alguien que vive en la misma casa fue víctima de algún delito durante los primeros meses de 2019, el delito que más se mencionó fue el robo o intento a vivienda con el 17.9% de las respuestas.

En segundo lugar quedó el robo de vehículo con un 16.9%, en tercero el graffiti con 16.3%, en cuarto el robo de accesorios de vehículo (como rines o pilas) con 12%, en quinto el asalto en vía pública con 11.2% y en sexto la extorsión con el 7.2% de los casos.

En Mexicali, el delito más mencionado fue el robo o intento de robo a vivienda con el 18.6% de los entrevistados señalando que fueron víctima de este delito en el periodo de tiempo de la encuesta, mientras que en Tijuana el más usual fue el robo de vehículo con el 19.7% de las incidencias.

El robo de accesorios en vehículos fue el más mencionado en Ensenada con un 28.2%, en Tecate con un 23.6% fue el graffiti y finalmente en Playas de Rosarito lo fue el robo o intento de robo a viviendas con el 29.3% de las menciones.

Según los resultados estatales, la mayoría de estos delitos se cometieron en vía pública (55.6%) y fueron llevados a cabo sin violencia (63.6%).

En los casos donde se reportó el uso de violencia (36.4%), esta fue en su mayoría violencia física (48.8%), aunque también es común el uso de violencia verbal o psicológica (46.3%).

Los resultados por municipio señalan que en el caso de la mayoría de los delitos cometidos en Mexicali (65.8%), Tijuana (50.2%), Ensenada (97.7%) y Rosarito (80.7%) se realizaron sin el uso de violencia, pero en Tecate más de la mitad de los delitos mencionados (58.7%) se cometieron con violencia.