UABC recula en venta de predios

MEXICALI, Baja California.- Momentos antes de que el Congreso pretendiera reformar un artículo de la Ley Orgánica de la UABC en torno a las facultades para la venta de sus bienes, el rector apareció en el recinto, reculando en la venta de terrenos que había estado advirtiendo.

La llegada del titular de la Alma Mater, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, ameritó un receso en la sesión del Congreso, luego de una reunión, anunciaron que no se reformaría la Ley y que tampoco habría venta de terrenos.

El diputado presidente, Catalino Zavala Marques, señaló que el dialogo entre el rector y los diputados, fue en torno al adeudo a la Universidad, y las acciones necesarias para encontrar los mecanismos que le den solución de manera coordinada.

“Se vio en un dialogo respetuoso, la polémica discusión sobre la necesidad en que se vio la UABC, sobre la venta de predios, hoy hemos recepcionado un documento de la universidad, donde se procede a cancelar ese procedimiento de venta de predios para buscar recursos, se quedan como patrimonio de la Universidad”, informó Zavala.

Aseguró que se va a generar un proceso de dialogo para recibir propuestas de la Universidad, y gobierno, dentro del marco de la autonomía de la UABC, en coordinación del Congreso, para la adecuación de la ley Orgánica de la universidad.

El rector mencionó que el tema de los bienes, corresponde al patronato, ya que son órganos distintos, hizo la solicitud al tesorero que se considerara el tema de los bienes inmuebles para efecto de que se cancelara.

Añadió que la propuesta de poner un contralor en la UABC, se va a revisar en las respectivas comisiones, añadiendo que la pensión de ex rectores no existe.

Minutos antes de que iniciara la sesión, el diputado Juan Manuel Molina, precisó que al vender los terrenos, estarían dilapidando los bienes de la UABC, en un ejercicio similar al de una venta de garage.

No me extraña, que Gustavo de Hoyos que es el presidente del patronato, quiera ver a la UABC, como una empresa, y no lo es, la Universidad tiene una ley orgánica que proscribe la posibilidad de vender sus bienes patrimoniales”, aseveró.