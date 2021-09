Mexicali ingresa al top 15 de municipios más contagiosos de Covid-19

Mexicali se posiciona por primera vez en mucho tiempo en el peldaño 14 de la lista de los municipios donde hay mayor número de personas enfermas de Covid-19 en período contagioso, reveló la Secretaría de Salud.

Presenta Norma Bustamante gabinete del 24 Ayuntamiento

Este miércoles 29 de septiembre la próxima presidenta municipal, Norma Bustamante Martínez, dio a conocer el que será su equipo de trabajo dentro del 24 Ayuntamiento de Mexicali.

“No sabía si me iban a dejar vivo o muerto”, automovilista que se lanzó a canal

Mario salió de su trabajo a las seis de la mañana el pasado 24 de septiembre, y abordó su camioneta Honda CRV gris, modelo 1998, para dirigirse a su casa, en la zona poniente de Mexicali. Dos vehículos lo interceptaron en la carretera, un Honda Civic y un Toyota. “Me los quise llevar para que no me alcanzaran, hasta que uno sacó el arma y me detuve”, recuerda.