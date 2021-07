Donarán para Mexicali 15 mil vacunas de Johnson & Johnson

El lote de Johnson & Johnson donado al Gobierno de Baja California se aplicará en su totalidad en Mexicali, Valle de Mexicali y San Felipe, asegura Alonso Pérez Rico, Secretario de Salud en Baja California.

Compromisos de AMLO: ¿Cuáles son los dos que le faltan por cumplir de los 100?

Este día el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de dos de sus 100 compromisos que no se han cumplido. Según el mandatario todavía no ha logrado descentralizar el gobierno federal y no ha podido lograr encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Tatiana Clouthier se reúne en Washington D.C. con funcionarios estadounidenses por la implementación del T-MEC

Como parte de la gira de trabajo, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se reunió con legisladores estadounidenses para hablar sobre el tema de implementación del T-MEC, especialmente sobre el diferendo de las reglas de origen del sector automotriz y la reforma laboral.