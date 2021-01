Tratan de colarse en fila de vacuna anti-Covid19: Pérez Rico

Personal de salud que no está en primera línea atendiendo la pandemia, e incluso trabajadores resguardados desde que inició la contingencia, han intentado formarse para obtener la vacuna contra el Covid-19, revelaron autoridades.

El Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, señaló que así como ha recibido mensajes de agradecimiento por la llegada del biológico, en las últimas 48 horas recibió amenazas por negar favores en los que le pedían el beneficio de ser inmunizados.

“Solamente estamos vacunado a personal de primera línea, les ruego por favor que me entiendan este punto, personal de primera línea engloba no solo al médico y la enfermera, sino al laboratorista que se mete a un área Covid, el compañero de conservación, de intendencia, todos los que en verdad están en área Covid”, mencionó.

El secretario reprochó que hay personal de salud que no está en la primera línea de batalla, y que ha intentado formarse para ser vacunado, incluso, detectaron personas que habían estado resguardadas, tratando de obtener el biológico, sin éxito alguno.

“Yo vi personas resguardadas queriéndose formar así, no se formen, no los vamos a vacunar, se van a vacunar cuando terminemos con la gente que ha estado en el hospital ayendiendo Covids, o en el hospital activos”, comentó.

“Me resulta muy difícil tener que explicarle al área médica qué es un trabajo de alto riesgo, y más cuando todos sabemos que es un muy alto riesgo en área Covid”, comentó el doctor Pérez.

“Si es directivo, administrativo, en este momento no te toca la vacuna, por favor no se formen en la fila, no se brinquen la fila, la carga moral va a ser severa, viene más vacuna, esperen un poco, hasta su servidor, no nos vamos a vacunar hasta que se vacunen los de la primera línea”, aseveró Pérez.

“Después serán vacunados los de la consulta, los médicos que se sientan y atienden a los pacientes, ¿todo paciente puede ser un paciente Covid?, sí, pero en este momento solo hay 9 mil 750 vacunas, no alcanza para los de consulta externa, y mucho menos directivos o agremiados”, declaró.

“Nadie se va a poner la vacuna de los directivos porque no estamos en el área Covid todos los días, no tengo para todo el personal médico, son 40 mil entre públicos y privados, estamos esperando el segundo envió que viene el martes”, dijo.

“Si me van a marcar para precisamente pedirme que por favor los vacune, la respuesta será la misma, en estas 48 horas he recibido desde agradecimiento, hasta amenazas, el que se forme y no se quiera salir, para eso está la guardia nacional”, advirtió.