Traerá reforma energética aumentos en precios de energía: IP

La aprobación de la reforma energética impulsada por el Presidente de la República implicaría un aumento en el costo de la energía para el consumidor final, consideraron representantes de la iniciativa privada de Mexicali.

Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex Mexicali, resaltó que la reforma impulsa la generación por medio de combustibles fósiles, que representan un sistema de producción más costoso, además de una mayor necesidad de personal.

El empresario resaltó que en el caso de las energías limpias, como la solar y eólica, se tienen procesos de producción menos costosos, sin embargo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no cuenta con la tecnología para producir este tipo de energía.

"Comisión Federal no tiene tecnología, ese es el problema, no ha desarrollado tecnologías en energías limpias, porque requería inversión y el gobierno federal no tiene dinero para invertirle a Comisión Federal, entonces quieren utilizar carbón, eso es de los 60s, de los 50s" dijo.

De la misma opinión fue el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali (CCE) Rodrigo Llantada Ávila, que señaló que estudios dados a conocer por medios nacionales hablan de un déficit cercano a los 63 millones de pesos anuales con la nueva reforma.

Si se cumplen estos análisis, advirtió, el estado mexicano no podrá absorber este déficit, por lo que se podría esperar que sea el consumidor final quien asuma la diferencia.

"Es un detonador de la inflación, porque al subir tu los costos [de energía] subes todos los insumos, de bienes y servicios" comentó.

Además del tema de los costos de energía, ambos empresarios coincidieron en que el impulso a las energías fósiles que busca la reforma va en contra de la tendencia global, que se caracteriza por buscar las energías menos costosas y contaminantes.