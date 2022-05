Traban amparos regreso de 123 millones de pesos de Banca Afirme

Next Energy no tiene ningún mandato para disponer los 123 millones de pesos que se encuentran en Banca Afirme, los cuales no han sido entregados al Gobierno de Baja California, detalló Juan José Pon Méndez, Titular de la Consejería Jurídica.

Pon Méndez detalló que el recurso no se ha entregado al Estado, pero que los amparos interpuestos por Banca Afirme fueron rechazados y ahora se cumple con los tiempo jurídicos para que se haga entrega.

Por su parte Marco Moreno, titular de Hacienda, señaló que ya hay un acuerdo con otro banco, para sustituir a Banca Afirme, en las instalaciones de Recaudación de Rentas.

Detalló que se requiere de un proceso de 45 días y se debe notificar con un tiempo de 30 días a Afirme de la cancelación de Contrato, y será uno contrato con mejores condiciones.