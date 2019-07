¿Trabajas en el calorón?... ¡Tienes que leer esto!

MEXICALI, Baja California.- Aunque los rayos del Sol sean inevitables, hay un grupo que debe cumplir con su jornada laboral expuestos al calor. Esa es la población productiva, la más golpeada en estos días, y por ello se plasmaron los pasos a seguir para sobrevivir al verano en Mexicali.

La población más golpeada por las altas temperaturas son los adultos jóvenes entre los 18 a los 49 años, concentran la mayor parte del grupo productivo; trabajadores de la construcción, repartidores, planchadurías, entre otros oficios, suelen abultar las cifras de insolaciones y deshidrataciones.

El coordinador de la Cruz Roja Mexicana en Mexicali, José Espinoza Astorga, detalló que en la última semana son los jóvenes los más afectados por el calor, y no los niños y adultos mayores como se creería, por su alta vulnerabilidad.

“Son los que trabajan, andan en la calle, primero, no hay que exponerse si no hay necesidad entre las diez a las cinco de la tarde, pero si tienen que hacerlo hay que tomar medidas”, declaró el coordinador.

PROTEGE TU CABEZA

La cabeza protege al cerebro, ésta es la computadora del cuerpo, si se avería nada funcionará en el organismo, por eso es la parte más importante de proteger ante las altas temperaturas, explicó el doctor Espinoza.

Descarta las cachuchas como protección, por ser muy delgadas y algunas de aleación con plástico, es poco lo que amortigua el calor, lo mejor es utilizar la técnica de muchos albañiles. Recordó que entre los albañiles es popular enrollarse un trapo en la cabeza, (al estilo de los turbantes árabes), y luego colocar un sombrero ancho, esto ayudará a evitar que la cabeza se caliente hasta sabotear el cerebro.

NO CUALQUIER SUERO

El uso del suero es muy popular en Mexicali para evitar la deshidratación, una persona que está expuesta en las horas críticas del calor, realizando trabajos, es importante que lo tome pero no de cualquier tipo y a la ligera, y nunca dejar de tomar agua natural.

El coordinador explicó que una persona que sabe que va a sudar mucho porque tiene que trabajar de las 11:00 a las 17:00 horas al rayo de Sol, debe tomar un poco de Suero Vida Oral, y mucho agua natural, para prevenir un desequilibrio electrolítico.

Si el trabajo es menos pesado, pero sabe que va a sudar porque sigue siendo a la intemperie o en un sitio donde no hay aire acondicionado, puede tomar algún suero comercial o casero, como el agua de limón con azúcar y sal, además del agua natural.

Estas medidas son efectivas para evitar un problema derivado del calor, en caso de ya tener mareos, vómito, dolor de cabeza, no servirán los sueros comerciales, ni los caseros, habría que comenzar a tomar el suero vida oral, de preferencia recomendado por un médico, declaró.

El abuso del suero es nocivo para la salud, puede acarrear severas afectaciones, ya que sobrecarga al organismo de sales, provocando retención de líquidos y problemas cardiacos, detalló Espinoza.

“Si la persona no está sudando no tiene que tomar suero, si están sudando, sí hay que tomar suero, pero equilibrado con el agua natural, no se debe de sustituirla con suero”, precisó.

BÁJALE A LA GRASA

La alimentación es otro punto clave para sobrellevar una jornada de trabajo en el calor, hay que procurar comer más frutas y verduras, y disminuir a los alimentos grasosos, sin llegar al extremo de eliminar las proteínas animales o vegetales.

Comentó que cuando una persona consume alimentos grasosos, el estómago requiere mucha energía para procesarlo, descuidando otras funciones, como proteger el cuerpo del calor.

Mientras que una comida de abundantes vegetales y frutas se procesa en máximo tres horas, una comida grasosa puede tardar hasta ocho horas en el estómago, declaró el experto en medicina.

“Verduras, frutas y agua, deberían ser siempre, pero más en este tiempo, la gente que trabaja en lugares cerrados calientes como panaderías, planchadurías, deben tener ventilación, porque ahí es donde tenemos más problemas”, explicó.

CUIDA LA COMIDA

Las infecciones gastrointestinales pueden ser mortales si se descuidan, comentó el médico, y en esta temporada se disparan por la descomposición más rápida de la comida, por ello hay que tener especial cuidado en su conservación.

“Les pedimos que no se confíen, porque pasan de una etapa a otra muy rápido, una alarma es que sudan y de pronto ya no sudan, se les acabó el agua y la temperatura corporal aumenta tanto que hace que se revienten los glóbulos rojos, la persona pierde el conocimiento, nuestro termostato se descompone”, describió.

En la primera semana de julio, se han registrado 101 casos por padecimientos derivados del calor, de los cuales 98 son por deshidratación y tres por agotamiento por calor, no hubo golpes de calor.

La cifra de esta semana supera la del mismo periodo en el 2018, cuando se registraron 70 casos, en lo que va del 2019 se han registrado 1 mil 427 personas que padecieron alguna enfermedad por el calor.

En caso de tener mareos, dolor de cabeza, confusión, es importante acudir al médico, antes de que el padecimiento avance a un desenlace fatal, de ver una persona expuesta en las horas más calientes, puede reportarlo al 911.

¡CUIDADO!

El golpe de calor es ocasionado por la exposición prolongada a altas temperaturas ambientales, provocando un incremento en la temperatura corporal.

SÍNTOMAS:

•Debilidad

•Dolor de cabeza

•Mareo, náusea y vómitos

•Aceleramiento de los latidos del corazón

EN CASOS SEVEROS:

•Piel roja, caliente y seca, pero no sudorosa

•Pulso acelerado y fuerte

•Confusión o pérdida del conocimiento

•Problemas para respirar

•Contracción involuntaria de los músculos

RECOMENDACIONES ANTE UN GOLPE DE CALOR

•Ubicarse en un lugar fresco, a la sombra y ventilado

•Aplicar paños húmedos en el cuerpo, especialmente en la frente y en la nuca

•Beber pequeños sorbos de agua

•Retirar la ropa innecesaria para refrescarse

•Acudir a la unidad de salud más cercana

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL GOLPE DE CALOR

•Utiliza ropa ligera y de colores claros

•Protégete del sol usando protector solar, gorra o sombrero, lentes de sol y/ sombrilla

•Procura lugares frescos y a la sombra

•Bebe frecuentemente agua embotellada, hervida o desinfectada y en especial cuando realizas alguna actividad física. Al menos 2 litros de agua simple al día.

•Evita el consumo de bebidas con mucha azúcar y de bebidas alcohólicas

•Ten cuidado con el calentamiento dentro de los automóviles, deja que el auto se enfríe antes de subirte

•Evita exponerte al sol por periodos prolongados, especialmente de 11:00 a 15:00 hrs, que es cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos

FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD.