Trabajaremos en equipo con AMLO: Marina del Pilar

Mexicali.- Consolidar la Cuarta Transformación en Baja California, así como trabajar en equipo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, son la principal motivación para el proyecto de gobierno estatal que encabeza la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PVEM), afirmó Marina del Pilar Ávila Olmeda.



Tras registrarse como candidata a la gubernatura de la entidad ante las autoridades electorales y la presencia de simpatizantes y militantes de los partidos políticos que integran dicha alianza, subrayó el compromiso de continuar con el combate a la corrupción, así como el trabajar cerca de la gente.



Por lo anterior, sostuvo que se encuentra totalmente lista y preparada para encabezar un gobierno sensible, cercano a la gente, plural e incluyente, donde quepan todas y todos los que deseen incorporarse, siempre y cuando cumplan con los preceptos lopezobradoristas de: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Además, reconoció la labor del mandatario Jaime Bonilla, tanto como precursor de la 4T en la entidad, como con sus acciones de gobierno en favor de los más vulnerables.



Durante su discurso, Marina del Pilar recordó que tras encontrase dentro del aula de clase como catedrática años atrás, fue animada por sus jóvenes estudiantes para ingresar a la vida pública. Por lo cual, desde que tomó esa decisión, estuvo convencida de que la única vía política para transformar al país y al Estado, era la lucha social del lopezobradorismo a través de Morena.

Asimismo, recalcó que desde el 2018, los bajacalifornianos decidieron que no querían más gobiernos insensibles ni corruptos, por lo que los triunfos de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, y de Jaime Bonilla Valdez como gobernador, fueron contundentes y fundamentales para sentar las bases de la transformación de Baja California.“A poco más de dos años del cambio verdadero, se vive un presente mejor y un futuro prometedor. Primero como diputada federal, y después como alcaldesa, pude constatar que a través de los gobiernos sí es posible contribuir a cambiar la vida de la gente, trabajando de manera honesta y humilde”, expresó Ávila Olmeda ante simpatizantes.Quien será la candidata a gobernadora de la Alianza “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PVEM), refrendó su confianza en las autoridades electorales, además de reconocer el apoyo de las dirigencias estatales de los partidos que integran la coalición.Como parte de las autoridades de dichos institutos políticos, acompañaron a Marina del pilar en su registro, el delegado del CEN de Morena en BC, el senador Ricardo Velázquez; la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, y el presidente estatal del PT, Julio César Vázquez.