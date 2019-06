Trabajadores pueden ir a votar durante jornada laboral

MEXICALI, Baja California.- Las personas que trabajen este domingo de elecciones, tienen derecho a un permiso para acudir a su casilla y emitir su voto durante la jornada laboral, precisan la legislación mexicana.

La Ley Federal de Trabajo, señala que se les debe de conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Iribe Paniagua, mencionó que en Baja California no se han dado casos en que los patrones se interpongan entre los trabajadores y este derecho.

“Generalmente hay mucha comprensión en ese tema, de parte de los empleadores y no tenemos problemas en el sentido de que los trabajadores puedan ausentarse durante el periodo laboral”, declaró el secretario Iribe.

Los trabajadores podrán ausentarse solo durante el horario en que esté abierta la casilla para ir a sufragar, comentó el funcionario estatal que se trabaja en la concientización de los patrones y sobre todo con las cámaras empresariales.

La STPS no ha recibido quejas en elecciones pasadas por trabajadores que no les hayan permitido ir a emitir su voto, aseguró que Baja California tiene un alto cumplimiento en esta disposición referente a los derechos laborales.

“Ya lo decía yo, en una suscripción de un convenio que se hizo con Coparmex y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que realmente hay una cultura de respeto a los derechos humanos y sociales en Baja California”, comentó.

“Es una realidad incluso para las personas que no son de Baja California, lo hemos visto con los éxodos de personas migrantes, donde se les trata como si fueran mexicanos”, opinó Iribe.

Sin embargo, el secretario precisó que la Ley no contempla una sanción para los patrones que no acatan la disposición, por no ser una de las condiciones generales de trabajo, es un derecho, un deber y así se asume.

Si se llegara a esa situación, comentó que se deberá de interactuar con la parte patronal, con el fin de llegar a una conciliación, eso sería posible, si el trabajador interpusiera una queja en la STPS, mencionó.