Trabajadores de salud advierten paro de no pagar aguinaldo

Si el Gobierno del Estado de Baja California no paga aguinaldos y los respectivos bonos a los trabajadores de salud, advierten que su plantón escalará hasta un paro laboral en la siguiente semana.

La líder del sindicato de salud, explicó que por dos días han mantenido un plantón a las afueras de la Secretaría de Salud, y que ante la falta de solución a sus demandas, este viernes realizarán una marcha, y la siguiente semana podrían llegar al paro.

Virginia Noriega Ríos, mencionó que el Estado incumplió con el pago del aguinaldo según lo calendarizado, además del no pago del segundo bono Covid, los uniformes, aunado a estas condiciones, denunciaron la escasez de equipo de protección personal.

La dirigente señaló que ya sostuvo varias reuniones con las autoridades, entre ellas el titular de la Secretaría de Salud, Adrián Medina Amarillas, quienes les dan fechas de pago, pero al llegar el día, no hay resultados.

“Falta de todo, no hay ni siquiera papel sanitario, ni jabón para lavarse las manos, el trabajador muchas veces paga para tener ese tipo de insumos, que parece que son pequeños, pero que a la larga, pues claro que es la autoridad la que está obligada a proporcionarnos todo”, dijo.

Los trabajadores de salud están agotados de atender la pandemia, sobre todo en esta temporada de frío que se han disparado los casos de Covid-19, por lo que es muy difícil su situación, describió.

“La desesperación hace que el trabajador salga y que diga oye pues vamos hacer nada, no podemos no tener medicina, no tener equipamiento, ni siquiera unidades suficientes, y aparte llega el momento que ni el pago de ellos”, dijo.

Aclaró que seguirán con el plantón en las oficinas administrativas de la Secretarías de Salud, “Mañana haremos una marcha del Centro de Salud de la calle F, hasta el Gobierno del Estado, y el lunes iniciaremos con medidas contundentes en cada una de las Unidades”, informó.

“Las medidas pueden ser desde paros parciales, hasta llegar a un paro total, no lo queremos hacer, pero vemos que no tenemos el apoyo de nuestros gobernantes, ni del secretario de salud”, concluyó.