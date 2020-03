Trabajadoras de estancias infantiles del ISSSTE piden garantías ante Covid-19

MEXICALI, BC.- Trabajadoras de las estancias infantiles del Issste en Mexicali, se manifestaron en la delegación del Instituto de Salud ante la falta de condiciones para laborar y ante las recomendaciones de resguardo.

“La gran inquietud es esa, que las autoridades aún no nos han dado la autorización para que nos guardemos en nuestras casas. Con nosotros entran enfermeras que pertenecen al sector salud, ellas están expuestas y ellas a la vez nos exponen a nosotros.” Declaró Marta Rodríguez, auxiliar educativa.

Las trabajadoras hicieron uso de sus prestaciones pidiendo un día económico y suspendieron actividades el día de hoy para manifestarse en la delegación del Issste, la cual no tiene un titular en Baja California.

“No hay las medidas higiénicas, no tenemos doctores desde el mes de enero, tenemos dos semanas sin cloro, al personal laborando, cubre bocas no nos los dan. No tenemos las medidas higiénicas.” Expuso Sugey Chiw, Delegada Sindical de la estancia infantil 34.

Las trabajadoras piden que se adapten medidas, pues la población de niños está muy reducida y se tiene que presentar toda la plantilla de trabajo la cual oscila en las 40 personas por estancia.

En la estancia 59 de Mexicali, se tiene una población total de 170 niños, este lunes se presentaron solamente 5 niños.

“Para que quieres tener 50 personas atendiendo a 5 niños, y no podemos faltar a menos que metamos una licencia de permiso como esta.” Expresó Eloísa Esquer, trabajadora de la estancia infantil número 59 del Issste.

Dentro de esta planta laboral de las guarderías del Issste existe personal mayor de 60 años, ya con enfermedades presentes, como hipertensión y diabetes, lo que representa un sector vulnerable.

El llamado es a que se apliquen las medidas emitidas por la propia Secretaría de Salud.

“Actualmente nuestro sindicato no puede negociar bien porque aquí en la delegación no tenemos un delegado. Estamos aquí para pedir que de la cara el ingeniero Joaquín Díaz y Margarita Vizcarra Lomelí que es jefa de estancias.” Concluyó la Delegada Sindical, Sugey Chiw.