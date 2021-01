Todos deben unirse en vacunación contra Covid: Jaime Bonilla Valdez

En el acto emblemático de arranque de vacunación en Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, exhortó a todas las instituciones del Sector Salud a unirse en esta lucha contra el Covid-19, incluyendo a la Cruz Roja en la entidad.

Casi al término de su discurso, ante los cinco primer vacunados y representantes de las dependencias de servicios médicos, el mandatario estatal abordó el tema del “donativo” que anualmente representaba para dicha organización un monto de $60 millones de pesos.

Pidió al titular de Salud, Dr. Alonso Pérez Rico, que convoque a la Cruz Roja regional a que se sume con las instituciones públicas y privadas en la batalla contra el letal patógeno, porque es responsabilidad de todos en Baja California.

Se refirió, en este contexto a la reciente reunión que tuvo con directivos de la otrora benemérita institución, que cuestionaron el motivo por el que ya no se incluyó en la Ley de Presupuesto del Estado para este año 2021, “donativo” que gobiernos anteriores incluían en trámites de placas y licencia.

“Han especulado y cuestionado porqué he sido yo severo con la Cruz Roja, que tiene un propósito noble… no debe ser (como) una entidad privada… cuando nosotros vamos a las colonias, la gente se queja mucho de que les cobran los servicios, lo que no ocurre en el IMSS o el Hospital General”, comentó.