Todo un éxito el Medio Fondo Ciclista Mexicali - La Rumorosa

MEXICALI, Baja California. Todo un éxito la primera edición del Medio Fondo Ciclista Mexicali – La Rumorosa, la cual tuvo un recorrido de 70 kilómetros.

En total, más de 340 ciclistas provenientes de Mexicali, Tijuana,Tecate, Ensenada y sur de California se dieron cita a la avenida El Porvenir para comenzar con el trayecto.

En la rama varonil, el tijuanense Martín López se llevó el primer lugar general varonil, con un tiempo de 2 horas y 19 minutos, superó a Omar Aguilera y a Andrés González, quienes terminaron en el segundo y tercer lugar.

Estuvo muy desafiante, en especial por el clima al que no estoy acostumbrado, pero con mucha hidratación pude superarlo y el nivel estuvo muy alto, hubo un momento en el que pensé que no lo lograría, pero al final pude mantenerme y lograr el resultado”, comentó el ciclista de 22 años del equipo Fastbike Inovi.

En las damas, la cachanilla Fabiola García logró cumplir el trayecto en un tiempo de 2 horas con 21 minutos, Karen Esqueda fue segundo y Claudia Torres reclamó el tercer puesto.

“El recorrido siempre es uno que busco, me gusta mucho, aunque casi no visito la “Rumo” pero trato de asistir cada vez que hay oportunidad de hacerlo. Me hubiera gustado que hubiera más participación femenil, pero estoy contenta de estar en la contienda con los hombres”, añadió

la mexicalense de 24 años que está en el equipo Garage 26.

En las categorías juveniles; Andrea Mascareño reclamó el primer lugar femenil y Marco Coronel lo hizo en varones. Finalmente, el premio al mejor equipo se lo llevó Fast Bike Cycling de Tijuana.

