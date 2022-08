Todo listo para velada boxística de Cachanilla Promotions

MEXICALI, Baja California.- Con un total de 13 combates es como se llevará a cabo la velada boxística de Cachanilla Promotions “En Busca de un Campeón No. 30” el próximo 20 de agosto a partir de las 18:00 horas en las instalaciones del Ceart.



En la pelea estelar, por el Campeonato Nacional de la Fecombox en los pesos súper medios, Jesús “Chio” Adame (6-0) se medirá ante Tonathiu “Tona” García (12-6), combate pactado a 10 asaltos.

“Ahora si tiene que salir un vencedor, les aseguro un buen show, estoy dispuesto a ganar y a dar lo mejor de mi arriba del cuadrilátero”, expresó Jesús Adame.



“Agradecer a mi familia que siempre está apoyándome, es una pelea que ya tendrá su segundo capítulo, en la primera por algunos cabezazos y todo eso no hubo un vencedor, yo solo espero el 20 de agosto para salir victorioso, estamos en el peso y les puedo asegurar que será una carnicería”, comentó el “Tona” García.

CARTELERA BOXÍSTICA

La venta de boletos para presenciar esta función boxística se podrán adquirir en las taquillas del Ceart a partir de las 14:00 horas, con

10 ROUNDS – PESO SÚPER MEDIO

Jesús Adama (6-0) vs Tonathiu García (12-6)



6 ROUNDS – PESO SÚPER WELTER

Martín Martínez (3-0) vs Carlos Valenzuela (7-6)



8 ROUNDS – PESO GALLO

Arturo Torres (12-2) vs José Rojas (5-9)



6 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

David Flores (7-0) vs Carlos Guardado (6-6)



4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Yahir Ramírez (1-0) vs Marco González (Debut)



6 ROUNDS – PESO GALLO

José López (5-0) vs Miguel Rojas (3-4)



6 ROUNDS – PESO SÚPER WELTER

Ikboijon Kholdarov (3-0) vs Mariel Bustamante (7-0)



4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Roberto Villarino (5-0) vs Jorge Álvarez (3-10)



4 ROUNDS – PESO PLUMA

Iván Arellanes (0-1) vs José Ibarra (0-1)



4 ROUNDS – PESO SÚPER MOSCA

Bryan Barrientos (Debut) vs Santos Carmona (0-3)



4 ROUNDS – PESO CRUCERO

Ángel Lozano (2-0) vs Marco Ruiz (2-2)



4 ROUNDS – PESO SÚPER MEDIO

William Simpson (2-0) vs Luis Gómez (0-1)



4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Daniel Hernández (1-0) vs Jesús García (2-7)