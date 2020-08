Todavía no se considera apertura de antros y bares, afirma alcaldesa

La apertura de antros y bares en Mexicali no está siendo considerada al menos por las próximas dos semanas, reveló la presidenta municipal Marina del Pilar Ávila Olmeda, debido a las condiciones por la Covid-19.

A pesar de que insiste en una reducción del número de contagios y casos activos, la edil municipal admitió que al menos en próximas semanas no se permitirá la apertura de estos giros, aunque posiblemente en este mes se comience a evaluar la situación.

“Aguantemos unas semanas más y entonces vamos a empezar a reactivar este tipo de giros” pidió “es necesario que aguantemos un poquito más por el tema de las bebidas alcohólicas; cuando las personas ingieren bebidas alcohólicas, se olvidan de la sana distancia”.

La alcaldesa afirmó que el consumo de bebidas alcohólicas y la música fomentan el acercamiento entre personas, por lo que prefieren no apresurarse al reactivar este sector, y pidió a los empresarios del giro aguantar un poco más.

Abrirán algunas iglesias

Situación diferente viven otros giros como el de las iglesias, que ya se encuentran en la entrega de protocolos para poder abrir sus puertas, así como los campos de fútbol rápido que son los próximos a autorizar.

De acuerdo a lo mencionado por la alcaldesa, a partir del domingo 9 de agosto los centros de culto de diversas religiones que si hayan entregado y cumplan con los protocolos podrán abrir sus puertas, como lo hicieron restaurantes, casinos y hoteles anteriormente.

Aunque de momento no hay reportes de giros que no cumplan los protocolos, indicó, aquellos que no lo hagan podrían enfrentarse a una suspensión de actividades.

“No hemos tenido reporte de incumplimiento” reveló “la mayoría han estado cumpliendo, yo creo que ellos son los primeros en respetar sus protocolos para poder continuar abiertos”.

Por otra parte, las restricciones en la frontera entre Calexico y Mexicali se mantendrán al menos por lo que resta del mes de agosto, permitiendo la entrada únicamente a residentes del municipio y a quienes vengan por actividades esenciales.