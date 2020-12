Tijuana supera los 2 mil muertos por Covid-19

MEXICALI,B.C.- El municipio de Tijuana traspasó la barrera de las 2 mil personas que perdieron la vida a causa de una infección por Covid-19, su mortandad es mayor que en el resto de los municipios, a pesar de que en Mexicali hay más casos, reveló la Secretaría de Salud.

Según las cifras del secretario Alonso Pérez Rico, informó que Tijuana sumó 2 mil 003 personas fallecidas de 9 mil 251 contagios, es decir, murieron dos de cada diez diagnosticados con Covid-19.

En la entidad se han contagiado 28 mil 674 personas, 164 de un día a otro; 4 mil 661 perdieron la batalla contra el coronavirus, de estos 33 se registraron en las últimas 24 horas, comentó el médico.

“Disminuimos un poco el promedio que traíamos de casos nuevos, estaba por arriba de 200 al día”, declaró el secretario Pérez Rico.

Los casos activos de Baja California disminuyeron de 930 a 874; Mexicali sube de 455 a 460; Tijuana bajó de 233 a 196; Ensenada bajó de 154 a 138; San Quintín sube de 23 a 27; Tecate de 29 a 21; Rosarito bajó de 24 a 20; y San Felipe doce.

“Al final de la semana sabremos si la estrategia funcionó, porque llevamos de 10 a14 días en rojo, si no cambian los indicadores, tendremos que continuar con más cierres, por eso les pedimos que no salgan si no es absolutamente necesario”, indicó.

“Los últimos 30 días no nos ha ido nada bien, por la temporada invernal, sabíamos que esto venía, tenemos cinco días para demostrar un descenso, lo que está pasando hoy, es lo que hicieron hace 14 días”, advirtió.

CASOS

Mexicali acumula 12 mil 510 contagios a lo largo de la pandemia (95 nuevos); Tijuana 9 mil 251 (15); Ensenada 4 mil 048 (35); San Quintín 1 mil 019 (18); Tecate 937; Rosarito 537 (1); San Felipe 372, informó.

Las muertes por Covid en Mexicali ascienden a 1 mil 910 personas (13 nuevos); Tijuana 2 mil 003 (8); Ensenada 444 (9); Tecate 155 (3); Rosarito 26; San Quintín 21; y en San Felipe dos, comentó.

Actualmente hay 188 personas intubadas distribuidas en los hospitales Covid en la entidad; su ocupación global es del 72%; hay 188 camas disponibles, 140 ventiladores disponibles, así como 468 pacientes internados por Covid-19.

“No hemos parado en la curva epidémica, no se va hacer por obra divina, debemos parar, debemos llegar a la meseta, ahorita ocupamos disminuir la movilidad”, comentó el secretario.

El secretario advirtió que mientras que estemos en semáforo rojo, no se abrirán bares, y no se permitirá la realización de eventos sociales como las bodas, sin importar que se lleven a cabo al aire libre o en salones.