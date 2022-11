Tiene ventaja Buen Fin ante Black Friday

Arranco el Buen Fin este fin de semana, tan solo una semana antes de que se lleve a cabo el Black Friday, esta es una las principales ventajas para el evento masivo con descuentos de la localidad señalo la presidenta de la Camara Nacional de Comercio (Canaco), Lidia Granados Pacheco.

Aun así agrego que esto no significa que no le vaya a ir bien a ambas entidades, pues hay consumo para todos.

La lider del sector comercial se expreso contenta de iniciar esta nueva edición del Buen Fin, arrancando por completo al 100% después de dos años de pandemia.

Estamos muy contentos de dar inició a nuestra nueva edición de este Buen Fin 2022, el cual inicio hoy 18 y termina el próximo lunes 21 a las 11:59 de la noche” informo.

Granados comento que espera que haya una mejor respuesta durante el transcurso de los días ya que sus expectativas están enfocadas especialmente en las ventas del sábado, domingo por ser fin de semana y lunes por ser día inhábil.

Los mexicalenses podrán encontrar una temporada más barata con descuentos desde el 5% hasta el 50% en los establecimientos de productos y servicios.

“No vamos a encontrar otra temporada más barata que no sea la de este Buen Fin edición 2022 hay ofertas que van desde un 5 hasta un 50% de los distintos giro participando” aseguro.

Con el Buen Fin se espera una reactivación de la economía del 30% y 35% en promedio general, sin embargo dependerá de que tipo de giro sea ya que algunos tienen mayor venta, otros un poco menos.

Serán 300 comercios agremiados a la Canaco de los diferentes rubros que estarán participando con descuentos a la población desde ferreterías, yonkes, llanteras, restaurantes, pastelerías, mueblerías, salones de belleza, madererías, ópticas, spas entre otros.

Sin embargo enfatizo que esto no significa que no otros comercios que tal vez no estén agremiados a la Camara, no vayan a ofertar descuentos.