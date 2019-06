Tiene avance Mexicali en seguridad

MEXICALI, Baja California.- Durante la actual administración municipal en Mexicali se apostó por blindar y apoyar más a la institución de Seguridad, con lo que se logró salvaguardar la integridad de los mexicalenses.

Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, en su carácter de director de Seguridad Pública Municipal, indicó que esto fue en base a la coordinación de autoridades Estatales y Federales, y la participación ciudadana.

“Si el ciudadano no se compromete en los temas de seguridad y no se involucra, y si la autoridad no es transparente, no da alternativa al ciudadano para involucrarse (…) sin duda no podríamos avanzar”, expresó.

La corporación policíaca ha logrado tener un total de 450 comités de Seguridad Pública, dentro de estos contando con 50 agentes comisionados a la tarea y teniendo 50 patrullas disponibles a este tema.

Otro de los temas torales fue el fortalecimiento institucional en la que se buscó profesionalizarla dando diversos cursos a cada uno de los agentes que integran las filas de la corporación policíaca.

Indicó el funcionario que con esto se busca que la Policía cuente con procedimientos, protocolos, que todo se encuentre reglamentado, y que se pueda estar evaluando en tiempo real.

“Eso sin duda estamos basados en modelos policiales de talla internacional que son las mejores prácticas a nivel mundial, no trabajamos en base a ocurrencias o prueba y error”, enfatizó.

Actualmente en las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal marchan cerca de 2 mil elementos activos quienes se encargan de cuidar y vigilar la seguridad de las familias de Mexicali.

Mencionó Méndez Manuell-Gómez, que en los tres años de la administración se han unido un total de 235 agentes de policía, lo cual sería el doble de lo que se ha registrado en anteriores administraciones.

“Eso habla muy bien de los mexicalenses y de la gente que quiere ser policía, que tiene vocación de servicio y que quieren servir a Mexicali y a los ciudadanos”, agregó. Ante esto, detalló que durante estos tres años se han depurado un total de 120 elementos quienes dejan de cumplir los requisitos de permanencia o que son sometidos a la Comisión de Honor y Justicia.

“En ellos se determina si cometieron alguna falta grave que ameritan ser separados del cargo, lo que buscamos es que se queden los mejores y que estén comprometidos y con vocación de servir”, aclaró.

De igual forma, a las filas de la Unidad Canina se han añadido doce agentes con oficiales de Policía para realizar los Binomios que se utilizarían en distintos operativos en Mexicali.

“Es algo que han servido de mucho apoyo en el servicio, protegiendo al propio policía a los ciudadanos y actuando heroicamente, creo es un área que se debe de fortalecer y no se debe dejar”, mencionó.

También, uno de los puntos que también se apoyó fue el de la radiocomunicación, logrando juntar poco más de mil 200 radios activos entre los oficiales de Policía, un área de vital importancia.

Indicó que el tener a los agentes incomunicados es dejarlos en riesgo, además de la falta de atenciones oportunas a las incidencias y también afecta lo que es el tiempo de respuesta.