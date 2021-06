Tiene Mexicali poca donación de sangre

En México y en Mexicali, solo el 5% de la sangre que ingresa a los bancos, proviene de una donación altruista, el 95% es de familiares de un paciente al que le piden la reposición de la sangre que va a utilizar.

Así lo señaló Iza Alonso Moreno, responsable del banco de sangre del Hospital General de Zona número 30.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El donante es quien se sabe sano, se levanta, viene y dona, era más bajo antes, pero ahí va, en Mexicali hemos tratado de incentivar, a veces en la misma entrevista les invitamos que sean donadores altruistas”, declaró.

Los hombres sanos pueden donar hasta cuatro veces al año, y las mujeres hasta tres veces, mientras que haya dos meses de diferencia entre donación y donación, declaró la experta.

Las personas que donan sangre deben ir con una disponibilidad de alrededor de dos horas y media, la doctora dijo que le dan prioridad a quienes acuden como voluntarios altruistas, y no donantes de un familiar.

“Si llega y dice que es un donador altruista, se informa a la gente está en espera que esa persona viene a donar sangre a cualquiera de sus familiares, y lo aceptan muy bien”, comentó.

Señaló que este acto debería de ser adoptado por la gente joven, ya que es más sencillo que sea un donador idóneo, y no sea rechazado posteriormente.

Llaman a jóvenes a donar

Los jóvenes son quienes pueden ayudar a los bancos de sangre a reponer la caída del 80% de donación de sangre que sufrieron durante el último año pandémico en Mexicali, señalaron autoridades de salud.

Iza Alonso Moreno, responsable del banco de sangre del Hospital General de Zona número 30, invitó a la población a ser donadores altruistas, en el marco del próximo día del donante.

Cada 14 de junio se celebra el Día del Donante, como parte de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para concientizar y reconocer sobre la importante labor de los voluntarios, comentó la doctora Iza.

La pandemia provocó un cambió en el contexto de cómo se manejaba el banco, sin embargo han buscado lograr la donación de una manera ágil, y que no represente un suplicio para el donante que quiere ayudar.

PANDEMIA

La pandemia provocó que la población tuviera miedo de acercarse a las clínicas, bajando en gran medida la captación de sangre, declaró.

La gente que venía era por la presión de su familia, por la urgencia, ya que las necesidad estaba, cáncer, leucemia, padecimientos crónicos, eso no varía realmente, lo que sí varía es el miedo a venir”, informó.

Recordó que el banco de sangre del IMSS es un anexo a la clínica 30 por la avenida Zaragoza, por lo que las personas no tienen que ingresar a las áreas hospitalarias.

Mencionó que entre el 70% al 80% disminuyó la donación en Mexicali y en México, la media de donantes al día eran 45 a 50, en los fines de semana acudía un poco más de población.

“Después nos fuimos a 14, 15, 16 al día, hubo un fin de semana que llegaron cuatro personas, si fue el año pasado algo inesperado”, contextualizó.

“La demanda de sangre empezó a aumentar porque se reprogramaron cirugías, en una mañana por turno estamos transfundiendo 20 hemocomponentes, en promedio, sin contar urgencias”, explicó.

En caso de que disminuya el stock de sangre, recurren a intercambios a una red interinstitucional de bancos de sangre con otros hospitales, señaló que están organizados ante cualquier emergencia.

MITOS

El miedo a los mitos que rondan la donación de sangre, son un factor inhibidor. La doctora precisó que la idea de que es un proceso doloroso y desgastante es un mito reiterado.

“El número uno es la aguja, que si es grande, que si no es nueva, ese es el más común, pero no, es totalmente nueva, nada se rehúsa, en cuanto al dolor, pues lo deben de vivir en propia experiencia, no es tanto el dolor si se compara con el de la persona que necesita la sangre”, comparó.

Donar sangre no va a causar afectación en sus defensas, a todas las personas se les saca la misma cantidad, 480 mililitros aproximadamente, sea hombre o mujer, debe pesar más de 55 kilogramos, porque tiene que ver con el volumen sanguíneo.

Las personas con tatuajes, perforaciones, acupuntura, pueden donar sangre, siempre y cuando haya pasado un año de su procedimiento, precisó.

Bajo ningún motivo la preferencia sexual puede ser parte de la normativa, en lo que sí se enfoca es en detectar si hubo promiscuidad o una práctica sexual de riesgo, independientemente del género de las personas.

“Si hubo múltiples parejas sexuales, hay un diferimiento, sobretodo por el VIH, y la Hepatitis, que tienen esta forma de transmisión, pero realmente no está basado en la preferencia sexual, sino en la promiscuidad, eso se valora en la entrevista de manera confidencial”, informó.

“No es que no puedan donar, sino que se va a diferir, para ver si en unos meses, cumples perfectamente, valoramos cada caso en lo particular”, declaró.

VENTA

La venta de la sangre no está permitida como tal, lo que se puede llegar a cobrar es el procedimiento para poder tener el hemocomponente, ya que implica varios esfuerzos como el químico, las pruebas, estudios, etcétera, no obstante en IMSS, no se cobra.

“Hago una invitación a no incentivar a un donante con dinero, hay que convencerlo por el acto altruista, porque hay algo preocupante, si a un donante lo incentiva el dinero, puede mentirme en la entrevista, y si no logró pescar la desviación, puede haber contagios”, mencionó.

“Por eso es importante impulsar al donante altruista, para que la gente que está en emergencia, no caiga presa de alguien que no se sabe sano”, recomendó.